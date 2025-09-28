송이우, 결혼 2년만 이혼 심경…"내가 꼭 이렇게까지 해야 하나"(솔비이즈백)

기사입력 2025-09-28 17:21


송이우, 결혼 2년만 이혼 심경…"내가 꼭 이렇게까지 해야 하나"(솔비이…
유튜브 영상화면 캡처

[스포츠조선 정빛 기자] 배우 송이우가 짧았던 결혼 생활과 이혼에 솔직한 심경을 밝혔다.

송이우는 최근 공개된 유튜브 채널 '솔비이즈백' 출연해 "결혼 준비를 한 달 만에 했지만 2년 만에 위기가 찾아와 결국 이혼하게 됐다"고 고백했다.

그러면서 "인생을 살면서 누구와 함께 사는 게 이렇게 어려운 줄 몰랐다. 사회생활보다 훨씬 힘들 수 있다는 걸 알았다"며 당시를 돌아봤다.

이어 "처음엔 콩깍지가 씌어 다 맞춰줄 수 있다고 생각했지만, 시간이 지나면 '내가 꼭 이렇게까지 해야 하나'라는 생각이 든다"며 현실적인 어려움도 전했다.

또 "결혼은 끝없는 배려의 싸움이다. 상대가 원하는 걸 받아들이기 싫을 때도 많지만, 그래도 평안한 마음으로 대해야 한다"며 공감과 배려의 중요성을 강조했다.

'다시 시간을 돌려도 결혼을 하겠느냐'는 질문에는 "그렇다"고 답했지만, "같은 사람이냐"라는 제작진의 물음에는 "말 심하게 하네?"라며 농담을 건네 웃음을 자아냈다.

송이우는 2003년 영화 '은장도'로 데뷔해 드라마 '황진이' '괜찮아 아빠 딸' '야경꾼 일지' '폭풍의 여자' 등에 출연했다. 최근에는 영화 '범죄도시3'에서 정사장 역으로 강렬한 존재감을 남겼다. 그는 2018년 사업가와 결혼했으나 2년 만에 이혼했다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

36세 유명 아역 스타, 노숙자로 거리서 포착..팬들 “충격”

2.

43세 송혜교, 10살은 확 어려졌다…"비결은 스킨케어 루틴"

3.

손예진이 여기 왜?…'불꽃축제' 여파, 지하철 타고 귀가 '인증샷' 눈길

4.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 팔고 자식 교육 대박 냈다 "손에 들린 합격증 두 장"

5.

이영자, 가맥집 차렸다…요식업 첫 도전 "목숨 걸었다" ('전참시')

연예 많이본뉴스
1.

36세 유명 아역 스타, 노숙자로 거리서 포착..팬들 “충격”

2.

43세 송혜교, 10살은 확 어려졌다…"비결은 스킨케어 루틴"

3.

손예진이 여기 왜?…'불꽃축제' 여파, 지하철 타고 귀가 '인증샷' 눈길

4.

'장영란♥' 한창, 400평 병원 팔고 자식 교육 대박 냈다 "손에 들린 합격증 두 장"

5.

이영자, 가맥집 차렸다…요식업 첫 도전 "목숨 걸었다" ('전참시')

스포츠 많이본뉴스
1.

분노의 방망이 패대기, 동료가 맞을 뻔 했다...나와서는 안 됐던 송성문 화풀이 [고척 현장]

2.

'정몽규 회장 징계 요구' 집행정지, 대법서 최종 '확정'

3.

"SSG 이겨 아쉽지 않나" 질문에, 박진만 감독 "NC가 너무 잘하네" 동문서답 왜? [고척 현장]

4.

마지막 은퇴 투어...오승환 "이제 구단 버스 타고, 경기장 나올 일이 없겠네요" [고척 현장]

5.

충격의 1회 강판→조부상까지…사령탑의 위로 "컨디션 나쁘지 않았다, 다음에 더 힘내길"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.