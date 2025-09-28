'여성암 투병' 이솔이, 자극 보도에 불쾌감 "아이 못낳아 시무룩? 지친…

'여성암 투병' 이솔이, 자극 보도에 불쾌감 "아이 못낳아 시무룩? 지친다 정말"

[스포츠조선 김소희 기자] 코미디언 박성광의 아내 이솔이가 자극적인 보도에 불쾌감을 드러냈다.

27일 이솔이는 자신의 계정에 한 매체 기사 캡처 이미지를 올린 후 "대체 어디에 시무룩한 이모티콘이 있었는지.."라고 적었다. 해당 기사에는 이솔이가 친구들과의 만남 자리에서 자녀 교육 이야기를 나눴고, 여성암 투병으로 아이를 갖지 못하는 상황에 시무룩해졌다는 내용이 담겨 있었다.

이솔이는 "우리가 나이 먹었단 뜻인데. 이렇게까지 쓰냐. 사람 못되게 만드는 기사 제목 정말 못됐다"라고 불편한 심경을 강하게 드러냈다.

이어 "또 다 욕이겠지 싶어 댓글 볼 엄두도 안남. 지친다. 정말"이라며 악성 댓글에 대한 고통도 호소했다.

이솔이는 자신을 향한 자극적인 보도와 무분별한 악플에 상처를 입은 마음을 솔직하게 드러내며, 무심코 던진 말이나 표현 하나가 누군가에게 큰 상처가 될 수 있음을 다시 한 번 상기시켰다.

한편 이솔이는 2020년 박성광과 결혼했으며 최근 암 투병 중인 사실을 고백했다.

이후 이솔이는 "왜 임신하지 않냐"는 악플을 공개하며 "오랜만에 우연히 본 댓글들에 또다시 손이 부들부들 떨리고 눈물이 났다. 퇴사 후 자연스럽게 아이를 준비하던 중 5개월 만에 암 판정을 받았다. 여성암 특성상 아이를 가질 수 없게 됐다"라고 털어놨다.

또 "저는 3년 전쯤 가족들의 보호 속에서 수술과 항암치료를 마쳤고, 현재는 몸속에 암세포가 없다는 진단을 받고 정기검진 중"이라며 꾸준히 회복 중인 근황도 전했다.

