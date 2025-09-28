'홈런·타점 1위' 4할타자 미쳤다, 이대호 후계자 온다…롯데 팬들 이 선수로 위로 될까요?

23일 부산 사직야구장에서 열린 KBO리그 롯데와 SSG의 경기. 롯데 선수들이 훈련하고 있다. 타격 훈련을 하고 있는 한동희. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2024.04.23/

[스포츠조선 김민경 기자] 이대호 후계자가 상무에서 업그레이드를 마치고 곧 롯데 자이언츠로 돌아올 준비를 한다. 한동희가 퓨처스리그를 폭격하고 상무에서 마지막 시즌을 화려하게 마쳤다.

한동희는 올 시즌 퓨처스리그 100경기에서 타율 0.400(385타수 154안타), 출루율 0.480, 장타율 0.675, 27홈런, 115타점 맹타를 휘둘렀다. 한동희는 상무가 속한 남부리그 홈런왕과 타점왕을 거머쥐었고, 타율 부문에서만 상무 류현인(0.412)에 밀려 2위에 올랐다.

7위 롯데는 28일 잠실 두산 베어스전에서 2대7로 패해 가을야구 탈락을 확정했다. 지난달 중순까지만 해도 3위를 달리며 가을야구 진출 확률이 90% 이상이었는데, 한 달 사이 0%로 다 깎아 먹었다. 한때는 LG 트윈스, 한화 이글스와 1위 다툼을 할 정도로 기세가 대단했기에 충격적이고도 허망한 결과다. 2017년 이후 8년 만에 포스트시즌 진출을 꿈꿨던 롯데 팬들은 현재 분노로 가득하다.

한동희가 그런 롯데 팬들에게 작은 위로가 될 수 있을 것 같다. 한동희는 오는 12월 전역을 앞두고 있다. 2026년 시즌부터는 롯데 타선의 주축을 맡을 전망이다. 상무에서 군 생활을 하면서 꾸준히 출전 기회를 얻고, 빼어난 타격 성적으로 자신감을 되찾은 만큼 롯데로 복귀해서 어떤 성적을 낼지 벌써 기대가 크다.

퓨처스리그는 끝났지만, 롯데 팬들이 한동희를 볼 수 있는 기회는 아직 남았다. KBO가 오는 29일과 다음 달 1일 처음으로 퓨처스리그 챔피언결정전을 시행한다.

KBO는 "1군 무대에서 활약할 기회가 적은 선수들에게 의미 있는 경험을 제공하고, 경기력 향상과 동기 부여를 위해 올 시즌 처음 도입됐다"고 배경을 설명했다.

한동희가 속한 상무는 74승27패1무 승률 0.733 압도적인 성적을 거두며 남부리그 1위에 올랐다. 2012년 이후 무려 14년 연속 1위다.

북부리그는 한화가 2위 LG를 3경기차로 제치고 4년 연속 1위에 올랐다.


'홈런·타점 1위' 4할타자 미쳤다, 이대호 후계자 온다…롯데 팬들 이 …
6일 고척스카이돔에서 열린 프리미어12 야구대표팀과 상무의 연습경기, 4회초 상무 한동희가 1루 직선타로 물러나고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.11.06/

'홈런·타점 1위' 4할타자 미쳤다, 이대호 후계자 온다…롯데 팬들 이 …
6일 고척스카이돔에서 열린 프리미어12 야구대표팀과 상무의 연습경기, 9회초 상무 한동희가 박영현을 상대로 안타를 치고 있다. 고척=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2024.11.06/

상무는 29일 홈구장인 문경에서 북부리그 2위 LG와 준결승전을 치르고, 한화는 서산에서 남부리그 2위 KT와 준결승전을 치른다.

각 준결승전의 승자는 다음 달 1일 고척스카이돔에서 퓨처스 챔피언결정전을 치른다. 우승 구단은 상금 3000만원이 수여된다.

상무는 지난 26일 문경 NC전에서 6회말 15득점을 기록, 퓨처스리그 한 이닝 최다 득점 신기록을 세웠다. 한동희와 류현인을 비롯해 '잠실 빅보이' 이재원이 주축이 되는 상무 타선은 올 시즌 내내 강한 공격력으로 상대를 압도했다.

LG는 북부리그 팀 평균자책점 2위를 자랑하고, 북부리그 평균자책점 1위, 탈삼진 2위에 오른 김주온이 버티고 있다.

상무의 창이 LG의 방패를 뚫을 수 있을지 주목된다.

롯데 팬들은 한동희가 내년에는 주전 3루수이자 중심타자로 발돋움하길 기대하고 있다. 롯데의 가을야구 탈락으로 상심한 팬들은 상무에서 한동희의 남은 활약을 지켜보며 다음 시즌 행복한 상상을 이어 갈 수 있을 것으로 보인다.

2018년 1차지명으로 롯데에 입단한 한동희는 1군 통산 661경기, 타율 0.262(2093타수 548안타), 59홈런, 270타점을 기록하고 입대했다. 롯데 간판타자였던 이대호의 후계자라는 수식어에 걸맞지 않은 성적을 남긴 채 상무에 입대했다.

롯데는 지난해 LG와 트레이드로 손호영을 영입해 한동희의 빈자를 채웠는데, 올해 손호영이 부진하면서 내년에 한동희와 치열한 경쟁 구도가 예상된다.


'홈런·타점 1위' 4할타자 미쳤다, 이대호 후계자 온다…롯데 팬들 이 …
2023 KBO리그 NC 다이노스와 롯데 자이언츠의 경기가 12일 창원NC파크에서 열렸다. 롯데 한동희. 창원=박재만 기자pjm@sportschosun.com/2023.07.12/

김민경 기자 rina1130@sportschosun.com

