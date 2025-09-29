[2025 KBO리그 기록실] SSG vs 두산 (9월 27일)

신대일 기자
기사입력 2025-09-29 08:10
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
故 전유성 마지막 지킨 김신영, 영정 앞 하트포즈..퉁퉁 부은 눈 '먹먹'
김지혜, 쌍둥이 남매 이름·얼굴 공개 "'봄·여름'이지만, 가을·겨울이는 없다"
송종국 딸 송지아, JYP 거절하더니..프로골퍼로 승승장구 "올해 두번째 홀인원"
'10월 재혼' 은지원, 소신발언 "상견례 없어져야, 부모 위해 결혼하나"[SC리뷰]
임혁필 "故 전유성, 선배들이 개그 관두라할 때 유일하게 '뜬다' 해줘" 먹먹한 추모글
[제주 현장리뷰]"역대급 미쳐버린 멸망전" 4명 퇴장+2골취+7골+벤치 클리어링 폭발…최종승자는 수원FC! 4-3 승리로 강등권 탈출
"또 만장일치 마땅, MVP=오타니상으로 불러라!" 150년 ML 역사상 첫 대기록+100마일 에이스 부활
'2년 6억원' 키움은 사령탑 고민 끝냈다…홈 최종전 '유종의 미', 두산도 선택의 시간이 다가온다
LG 매직넘버 1인데…순위 결정돼도 '16승 투수' 4일 휴식 나간다 "처음도 중요하지만"
[현장인터뷰]'광란의 멸망전 90분 그 후' 제주팬에 고개숙인 김은중 감독-싸박, "스포츠맨십에 어울리지 않는 행동은 자제하자"