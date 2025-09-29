'중국도 만만치 않네' 프로 주축 성인대표팀, 中 상대 3,4위전 1점 …

|
[스포츠조선 정현석 기자]손동일(원광대) 감독이 이끄는 야구 대표팀이 중국 핑탄에서 열린 제31회 아시아야구선수권대회 3,4위전에서 중국에 4대3으로 승리하며 동메달을 획득했다.
신인드래프트 2라운드에서 롯데 자이언츠에 지명된 선발 박정민(한일장신대)이 중국 선두타자에게 안타를 허용한 뒤 번트를 2루에 송구했지만 세이프 되는 야수선택으로 무사 1,2루. 패스트 볼과 후속타자 볼넷으로 무사만루에서 좌전 적시타를 허용해 1-1 동점을 내줬다. 계속된 무사 만루 위기에서 다시 우전 적시타로 1-2 역전까지 허용했다. 하지만, 우익수의 정확한 홈 송구로 2루주자를 홈에서 태그아웃 시키며 한숨을 돌렸다. 박정민은 후속타자를 삼진으로 돌려세웠고, 포수 류현준이 강한 어깨로 3루 주자를 잡아내며 추가 실점 위기를 넘겼다.
대회 결승전에서는 일본이 대만을 11대0으로 완파하고 2023년에 이어 2회 연속 우승을 차지했다. 한국은 2015년 우승 이후 네 차례 대회에서 3위 3번, 4위 1번을 기록한 바 있다.
