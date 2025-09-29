"어제 시합준비 다했다... 미안하다더라" 명장이 밝힌 오늘 폰세 불발 이유. "다음엔 5이닝 정도"[대전 코멘트]

최종수정 2025-09-29 16:51

"어제 시합준비 다했다... 미안하다더라" 명장이 밝힌 오늘 폰세 불발 …
27일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 KBO리그 한화와 LG의 경기. 선수들의 훈련을 지켜보고 있는 한화 김경문 감독. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.27/

"어제 시합준비 다했다... 미안하다더라" 명장이 밝힌 오늘 폰세 불발 …
3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC와 한화의 경기, 4회초 한화 폰세가 NC 김휘집을 내야땅볼로 처리한 뒤 포수 이재원과 이야기를 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.03/

[대전=스포츠조선 권인하 기자]"본인이 미안하다고 하더라."

28일 대전에서 열릴 예정이던 대전 LG-한화전을 되도록이면 해보려고 한시간이나 뒤로 미뤘지만 끝내 비로 인해 취소 결정이 내려졌다. 이 비 때문에 한화의 선발 투수가 바뀌는 아쉬운 상황이 발생했다.

당초 28일 한화의 선발은 코디 폰세였다. 17승1패 평균자책점 1.85, 242탈삼진, 승률 94.4%로 현재 다승, 평균자책점, 탈삼진, 승률 등 투수 4개부문 1위를 달리고 있는 명실상부 KBO리그 최고 투수.

28일 한화 폰세와 LG 임찬규의 선발 맞대결이 예정돼 있었지만 끝내 비로 취소가 됐다.

하루 밀려 같은 선발 매치업이 될 것으로 보였지만 LG는 임찬규를 그대로 냈지만 한화는 선발을 정우주로 바꿨다.

경기를 하려고 덮었던 방수포를 열어 그라운드를 정비하기 시작했기에 1회초 등판해야 하는 폰세는 등판 준비를 위해 몸을 풀었던 것. 그때 비가 다시 내리면서 결국 취소가 결정됐다.

몸을 푼 상태에서 다음날 등판하는 것은 선발 투수의 관리 차원에선 지양해야할 일. 결국 폰세를 보호하기 위해 선발을 바꿀 수밖에 없었다.

그렇다면 폰세의 남은 정규리그 등판은 더 이상 없는 걸까. 한화 김경문 감독은 10월에 등판 할 것으로 내다봤다.


"어제 시합준비 다했다... 미안하다더라" 명장이 밝힌 오늘 폰세 불발 …
9일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠와 한화 이글스의 경기. 한화 와이스가 역투하고 있다. 부산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.09/

"어제 시합준비 다했다... 미안하다더라" 명장이 밝힌 오늘 폰세 불발 …
26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한화 정우주가 역투하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/

김 감독은 29일 LG전에 앞서 "폰세가 미안하다고 하더라. 지금이 중요한 경기인 것을 잘 알고 있지 않나. 그런데 어제는 시합 준비를 다 한 상태였다. 많이 던졌던 상태라 부득이하게 뒤로 넘길 수밖에 없는 상황이 됐다"고 폰세 대신 정우주로 선발을 교체한 배경을 설명했다. 이어 "다음에 한 5이닝 정도 던질 것 같다"고 말했다.

한화는 30일 대전에서 롯데 자이언츠와 홈 최종전을 치른 뒤, 10월 1일 인천 SSG 랜더스전, 3일 수원 KT 위즈전을 끝으로 정규시즌을 마무리 짓는다.

30일 홈 최종전엔 라이언 와이스가 예정돼 있다. 김 감독이 말한 폰세의 '다음'은 1일 SSG전이나 3일 KT전이 될 듯.

와이스도 많은 이닝을 소화하지는 않는다. 김 감독은 "나흘 쉬고 나오는 거라 와이스는 5이닝에서 끊을 계획"이라고 밝혔다.

이날 선발 정우주도 많은 이닝을 던지지는 않는다. 김 감독은 "(정)우주가 1번부터 9번까지 한 타순을 던져주는 것을 보면서 다음에 불펜을 기용하려고 한다"면서 "잘 던지면 더 갈 수도 있겠지만 우주가 많은 공을 던질 수는 없다"며 불펜 데이로 운영할 계획임을 밝혔다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구독자 360만 슈카, 생방송서 또 논란…日 ‘일본해 지도’ 이어 ‘노무현 조롱 WHO 로고’ 이미지[SC이슈]

2.

"이효리 쌤에 속아..뻣뻣한 사람 많다더니" 요가 초보자의 '억울 후기' 폭소

3.

'165만 유튜버' 상해기, 음주운전 상습범? 전과 파묘에도 '침묵'[SC이슈]

4.

[인터뷰③] 권해효 "2억짜리 영화로 100만 돌파? 순수한 손맛 알아주는 것 같아 감사"('얼굴')

5.

'32세' 손나은, 불과 1년만에 '확 달라진 몸매'...그냥 마른 몸이 '근육질 몸매'로 변신

스포츠 많이본뉴스
1.

키움때문에, 예비 FA 박찬호 행복해지나...설종진 감독 "FA 영입 필요, 내야수 1순위" [고척 현장]

2.

'롯기 확정' 가을야구 이대로 끝일까? 5일 대구서 출발? 체크해야 할 남은 변수들[SC포커스]

3.

BBC도 깜짝 놀랬다 '맨유 미친 결정' 최악 사령탑 아모림 전폭 지지..."후임 물색 완벽 헛소문"

4.

손흥민 최고로 사랑하면 뭐 하나...또또또 이탈 "까다로운 부상, 복귀 시점도 불확실"

5.

'英 BBC도 충격' 조규성급 반전의 주인공...아모림을 무너트린 사나이, 벽돌공 출신 '효자' 공격수

스포츠 많이본뉴스
1.

키움때문에, 예비 FA 박찬호 행복해지나...설종진 감독 "FA 영입 필요, 내야수 1순위" [고척 현장]

2.

'롯기 확정' 가을야구 이대로 끝일까? 5일 대구서 출발? 체크해야 할 남은 변수들[SC포커스]

3.

BBC도 깜짝 놀랬다 '맨유 미친 결정' 최악 사령탑 아모림 전폭 지지..."후임 물색 완벽 헛소문"

4.

손흥민 최고로 사랑하면 뭐 하나...또또또 이탈 "까다로운 부상, 복귀 시점도 불확실"

5.

'英 BBC도 충격' 조규성급 반전의 주인공...아모림을 무너트린 사나이, 벽돌공 출신 '효자' 공격수

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.