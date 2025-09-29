"2년전엔 이동중 우승. 자력우승 하고 싶다." 염갈량의 열망 오늘 실현…

|
[대전=스포츠조선 권인하 기자]"이번엔 자력우승 하고 싶다. 2년 전엔 이동중에 우승을 해서…."
LG는 지난 2023년 29년만에 우승을 차지했었다. 당시 10월 3일 2위 KT 위즈와 3위 NC 다이노스가 모두 패하면서 LG가 정규리그 9경기를 남기고 매직넘버 1이 사라지며 우승을 확정지었다. 당시 LG는 경기가 없었고 다음날인 4일 롯데 자이언츠와의 원정경기를 위해 부산으로 내려가고 있었다.
LG로선 한화전에 우승을 노릴 수 있는 상황이 됐다. 전날 선발로 예고됐던 폰세가 취소 전 미리 몸을 다 푸는 바람에 29일 등판이 어려워졌고 결국 정우주가 선발로 나오게 된 것. 정우주는 올시즌 불펜으로만 던져 많은 이닝을 소화할 수는 없어 이날은 한화가 불펜 데이로 운영할 가능성이 높다. LG는 올시즌 한화전에 2승무패 평균자책점 0.62의 강한 모습을 보인 임찬규가 선발등판해 선발 싸움에선 유리한 상황.
우승이 코앞으로 다가온만큼 일단 '우승 퍼스트'다. 염 감독은 "지금은 개인 기록이 중요하지 않다. 개인기록은 우승을 결정한 다음이다"라며 "우승한 다음에 할 수 있다고 선수들에게도 말을 했다. 모든 것이 우승에 맞춰져 있다"라고 말했다.
