'대전에서 축포는 안되지.' 폰세 없어도 한화 이겼다. 정우주부터 김서현…

'대전에서 축포는 안되지.' 폰세 없어도 한화 이겼다. 정우주부터 김서현까지 '불펜' 8명으로 LG에 7대3 승리

기사입력 2025-09-29 21:27


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 폰세가 양상문 감독과 함께 경기를 지켜보며 웃고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 3회까지 무실점으로 호투한 정우주의 자신감 넘치는 표정. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 3회말 2사 2루 노시환의 안타 때 문현빈이 홈으로 쇄도했다. 심판은 아웃을 선언했지만, 비디오판독에 의해 세이프로 정정됐다. 박동원이 공을 미트에 넣지 못했다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

[대전=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 대전에서 우승하는 것만은 막았다.

한화 이글스가 29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와의 홈경기서 불펜 8명의 성공적인 이어던지기와 타선의 폭발로 7대3으로 승리했다.

LG는 매직넘버 1을 남겨놓은 채 30일 잠실에서 열리는 두산 베어스와의 홈경기서 다시 우승을 확정지어야 한다. 한화는 일단 LG의 우승을 저지하긴 했지만 남은 경기서 LG가 2경기를 모두 패하고 한화가 3경기를 모두 이겨야만 같은 승률이 돼 1위 결정전을 할 수 있는 어려운 상황에 있다.

LG가 임찬규, 한화가 정우주가 선발로 나와 LG에게 유리할 것으로 보였지만 한화 타선이 임찬규 공략에 성공하면서 앞서나갔다.

2회말 2사 1루서 황영묵의 좌익선상 2루타 때 이도윤이 홈까지 쇄도해 선취점을 뽑았고 이어 최재훈의 우전안타로 1점을 추가해 2-0으로 앞섰다. 3회초엔 2사후 문현빈의 우중간 2루타에 노시환의 좌전안타로 1점을 더했다. 처음엔 문현빈에게 태그 아웃이 선언됐지만 비디오판독 결과 태그하는 시점에 송구된 공이 포수 박동원의 미트에 정확히 드어가지 않은 것이 보여 세이프로 번복됐다.

5회초 LG가 오지환의 우월 솔로포로 1점을 쫓아갔으나 한화는 6회말 채은성의 적시타와 이원석의 밀어내기 볼넷, 손아섭의 2타점 안타 등으로 타자 일순하며 대거 4점을 뽑아 7-1까지 벌리며 사실상 승부를 결정지었다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 선발투수로 마운드에 오른 한화 정우주. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. LG 선발투수로 마운드에 오른 임찬규. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 6회말 2사 만루 손아섭이 2타점 적시타를 친 후 기뻐하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/
LG는 7회초 2사후 구본혁의 우중간 안타, 오지환의 우월 2루타, 박동원의 중전안타등 3연속 안타로 2점을 쫓아갔지만 더이상은 없었다.

한화는 선발 정우주가 3⅓이닝 동안 1안타 1사구 4탈삼진 무실점으로 테이프를 잘 끊었다. 이후 조동욱(⅔이닝 무실점) 김종수(1이닝 1실점) 김범수(1이닝 무실점) 박상원(⅔이닝 2실점) 황준서(⅓이닝 무실점) 한승혁(1이닝 무실점) 김서현(1이닝 무실점) 등 불펜진으로 LG 타선을 막고 승리를 지켜냈다. 김서현은 34세이브를 올렸다.

LG는 한화전에 강했던 임찬규가 무려 2주를 쉬고 등판했으나 5이닝 8안타 1볼넷 5실점(4자책)을 기록하며 패전투수가 됐다. 타선도 한화의 벌떼 마운드 공략에 실패해 결국 30일 두산전서 우승을 노리게 됐다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 5회초 1사 오지환이 솔로포를 친 후 환영받고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 6회말 한화가 7-1로 크게 앞서자 팬들이 열광하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 8회초 등판한 한승혁이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

