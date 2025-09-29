'대전에서 축포는 안되지.' 폰세 없어도 한화 이겼다. 정우주부터 김서현…

|
[대전=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 대전에서 우승하는 것만은 막았다.
LG가 임찬규, 한화가 정우주가 선발로 나와 LG에게 유리할 것으로 보였지만 한화 타선이 임찬규 공략에 성공하면서 앞서나갔다.
2회말 2사 1루서 황영묵의 좌익선상 2루타 때 이도윤이 홈까지 쇄도해 선취점을 뽑았고 이어 최재훈의 우전안타로 1점을 추가해 2-0으로 앞섰다. 3회초엔 2사후 문현빈의 우중간 2루타에 노시환의 좌전안타로 1점을 더했다. 처음엔 문현빈에게 태그 아웃이 선언됐지만 비디오판독 결과 태그하는 시점에 송구된 공이 포수 박동원의 미트에 정확히 드어가지 않은 것이 보여 세이프로 번복됐다.
한화는 선발 정우주가 3⅓이닝 동안 1안타 1사구 4탈삼진 무실점으로 테이프를 잘 끊었다. 이후 조동욱(⅔이닝 무실점) 김종수(1이닝 1실점) 김범수(1이닝 무실점) 박상원(⅔이닝 2실점) 황준서(⅓이닝 무실점) 한승혁(1이닝 무실점) 김서현(1이닝 무실점) 등 불펜진으로 LG 타선을 막고 승리를 지켜냈다. 김서현은 34세이브를 올렸다.
LG는 한화전에 강했던 임찬규가 무려 2주를 쉬고 등판했으나 5이닝 8안타 1볼넷 5실점(4자책)을 기록하며 패전투수가 됐다. 타선도 한화의 벌떼 마운드 공략에 실패해 결국 30일 두산전서 우승을 노리게 됐다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com
