드디어 터졌다! 레전드 은퇴식날, 역대 최초 50홈런X150타점 입맞춤……

[대구=스포츠조선 김영록 기자] 삼성 라이온즈 르윈 디아즈가 마침내 50번째 홈런포를 쏘아올렸다. 시즌 MVP 경쟁에 한층 더 불을 붙였다.
여기에 또 하나의 경사가 더해진 것. 이날 홈런으로 디아즈는 프로야구 역사상 첫 50홈런-150타점, 외국인 최초 50홈런, 2015년 박병호(당시 넥센 히어로즈) 이후 10년만의 50홈런 타자에 자신의 이름을 새겼다.
이로써 디아즈는 코디 폰세(한화 이글스)와의 시즌 MVP 경쟁에서도 오히려 유리한 고지를 점하게 됐다.
삼성이 지난해 한국시리즈 준우승팀이라곤 하나, 시즌전 전력평가로 보나 지난해 디아즈의 활약상을 보나 상대적 언더독을 끌어올린 점에 대해서는 디아즈가 폰세에 뒤질 것도 없다. 당장 전반기 마감 시점만 해도 리그 8위까리 추락했던 삼성을 끌어올린 것도 디아즈의 불꽃같은 타격이다.
홈런-타점-장타율까지 3개 타이틀은 사실상 확정적인데다, 3할 타율의 정교함에 최다안타 3위에 빛나는 컨택도 놓치지 않았다. OPS(출루율+장타율)에서도 이제 안현민을 넘어 1위로 올라섰다. 득점과 출루율도 모두 상위권이다.
무엇보다 디아즈는 홈런 2위 데이비슨에 14개, 타점 2위 문보경(108개)에 45개나 앞선 1위를 달리고 있다는 점에서 희소성의 가치가 있다. 다승에서 팀동료 와이스, 삼진에서 앤더슨과 경쟁중인 폰세 대비 포지션내 경쟁력을 훨씬 높은 셈이다.
앞서 박진만 감독은 "디아즈가 삼성 선수가 아니라도 난 디아즈에게 투표한다. 선발투수는 5~6일에 1번씩 나오고, 타자는 매일 나가지 않나"라며 적극적인 지원사격에 나선 바 있다.
