LG 오늘도 우승 실패. 3안타, 2병살타 졸전, 두산에 0대6 패배. 콜어빈-잭로그 총력전 두산은 유종의 미[잠실 리뷰]

최종수정 2025-09-30 21:20

30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. LG 염경엽 감독이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/

30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 4회초 1사 1루 두산 양석환이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/

30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 6회말 1사 1,2루 두산 콜어빈이 마운드에서 내려오며 하이파이브를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/

30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 두산 잭로그가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/

[잠실=스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스가 두산 베어스에게도 패하며 또 자력 우승에 실패했다. 두산 베어스가 LG를 꺾고 유종의 미를 거둔 것.

두산은 30일 잠실구장에서 열린 LG와의 잠실 원정경기이자 시즌 최종전서 양석환의 투런홈런 등 타선의 폭발과 콜어빈의 5⅓이닝 무실점 등 마운드의 호투를 앞세워 우승을 목전에 둔 LG를 6대0으로 눌렀다. 두산은 이로써 61승6무77패, 승률 4할4푼2리, 9위로 2025시즌을 마무리 지었다.

지난 27일 한화에 승리하며 매직넘버를 1로 줄인 LG는 29일 한화에 이어 이날 두산에게도 패하고 이날 한화가 롯데에 승리해 10월 1일 잠실에서 열리는 NC 다이노스와의 시즌 최종전에서 우승을 확정지어야 하는 마지막 상황에 몰렸다.

LG는 지난 4경기 동안 선발에서 제외됐던 문보경이 다시 돌아와 4번을 맡았다. 홍창기(우익수)-문성주(좌익수)-오스틴(1루수)-문보경(3루수)-오지환(유격수)-김현수(지명타자)-구본혁(2루수)-박동원(포수)-박해민(중견수)으로 선발 라인업을 구성. 신민재를 휴식 차원에서 선발에서 빼고 구본혁이 2루수로 출전.

두산은 안재석(유격수)-박지훈(3루수)-케이브(우익수)-양의지(지명타자)-김재환(좌익수)-양석환(3루수)-김기연(포수)-이유찬(2루수)-정수빈(중견수)으로 베스트 라인업을 구성했다. 원정경기지만 올시즌 마지막 경기라 베스트 라인업을 구성했다. 또 두산 조성환 감독대행이 선발 콜 어빈에 이어 잭 로그도 1이닝 정도는 경기 상황에 따라 등판시킬 수도 있다고 밝혀 승리에 진심임을 알렸다.


30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. LG 송승기가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/

30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 두산 콜어빈이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/

30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 두산 조성환 감독대행이 경기를 준비하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/
두산이 계속 두들겼다. 2회초 1사후 김재환의 2루타로 찬스를 만들었고, 3회초에도 2사후 안재석의 2루타와 박지훈의 투수앞 내야안타로 1,3루의 찬스가 만들어졌지만 선취점은 실패.

그러다 4회초 두산이 큰 것 한방으로 선취점을 뽑았다. 1사후 김재환을 대신해 나온 강승호가 좌전안타를 친 뒤 양석환이 좌측 담장을 넘어가는 투런포를 쏘아올렸다. 풀카운트에서 7구째 145㎞의 가운데 낮은 직구를 제대로 걷어올렸고, 타구속도 170㎞의 엄청난 속도로 좌측 관중석으로 빠르게 날아가 홈런이 됐다.

LG는 우승에 대한 목마름 때문인지 오히려 답답한 공격을 했다. 3회말 선두 박동원이 볼넷을 골라 출루한 뒤 박해민이 희생번트를 대 1사 2루의 기회를 만들었지만 후속타가 나오지 않았고, 4회말엔 선두 오스틴이 볼넷을 골랐는데 문보경이 2루수앞 병살타를 쳤다. 5회까지 두산 선발 콜 어빈에게 1안타로 묶였다.


6회초 1사후 홍창기의 볼넷과 문성주의 좌전안타로 1,2루의 찬스를 만들며 분위기가 바뀌는 듯했다. 두산도 서둘러 콜 어빈을 내리고 이영하를 투입.


30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 4회초 1사 1루 두산 양석환이 투런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/

30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 4회말 1사 1루 LG 문보경 내야 땅볼 타구를 두산 유격수 안재석이 병살로 연결하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/

30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 두산 이영하가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/
오스틴과의 승부에서 이영하가 이겼다. 오스틴이 친 타구가 2루수 정면으로 가면서 2루-1루로 가는 병살타가 되며 LG의 공격이 빠르게 종료.

7회초 두산이 추가점을 뽑았다. 6회에 이어 7회에도 나온 김영우를 상대로 선두 이유찬이 유격수앞 내야안타를 쳤다. 정수빈의 1루수 희생번트로 1사 2루. 안재석이 바뀐 투수 김진성에게 삼진을 당했지만 박지훈이 풀카운트 승부 끝에 좌측 펜스 앞까지 가는 2루타를 쳤다. 3-0.

두산은 리드를 하자 7회말 잭 로그를 올렸다. 1사후 오지환에게 안타를 맞았지만 김현수를 내야 땅볼, 구본혁을 삼진으로 잡고 KBO리그 데뷔 첫 홀드를 기록했다. 박치국이 8회말을 막고 두산은 9회초 박지훈이 2사 1,3루서 좌전안타로 또 타점을 올려 4-0까지 앞섰고, 이어 케이브가 우중간 2루타로 2점을 더 뽑아 6-0까지 만들어 확실히 승부를 갈랐다.

두산이 12안타를 몰아친 반면 LG는 우승에 대한 부담감이 커져서인지 단 3안타에 그친데다 중요한 찬스에서 2개의 병살타가 나와 그마저도 날렸다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com


30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 7회초 2사 2루 두산 박지훈이 적시타를 날리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/

30일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 두산 베어스의 경기. 두산 박지훈, 안재석, 강승호, 양석환이 투수 교체 때 모여 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.30/


