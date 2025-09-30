끝내 7연승 NC와 최종전까지 왔다. 치리노스에 LG 운명이 걸렸다. 전…

|
[잠실=스포츠조선 권인하 기자]어쩌다 시즌 최종전까지 왔다.
LG는 한화에 강했던 선발 임찬규가 그대로 던질 수 있었으니 LG에겐 우승의 청신호로 보였다.
그러나 LG는 정우주로 시작한 한화의 불펜진을 공략하지 못했고, 오히려 임찬규가 한화 타선에 공략당해 3대7로 패했다.
하지만 결과는 기대와는 정반대였다. LG 타자들이 단 3개의 안타만 치는데 그쳤다. 두번의 병살타까지 나오면서 제대로 찬스를 살리지도 못했다. 반면 두은 12안타로 6점을 뽑으며 LG 마운드를 초토화시켰다. 결국 0대6으로 패배.
이날 한화가 롯데와의 대전 경기서 10회 연장 끝에 1대0으로 승리하며 LG의 매직넘버 1은 그대로 살아 있었다.
이제 LG는 10월 1일 잠실에서 열리는 NC 다이노스와의 시즌 최종전서 이겨야 한다. 지난 12일 열릴 예정이었는데 비로 취소됐던 경기가 이제 LG의 우승을 결정지을 최종전이 됐다. 당시 NC 라일리와 LG 송승기가 선발 맞대결을 할 예정이었으나 이번엔 NC 김태경과 LG 치리노스가 나선다.
나흘 휴식 후 선발 등판이다. 이날은 시즌 최종전이라 승리를 위해 총력전을 펼쳐야 한다. 감기 몸살로 30일 경기에 불펜으로 준비를 했던 손주영이나 27일 한화전에 나섰더 톨허스트도 불펜으로 나올 수 있을 듯.
NC 김태경은 올시즌 5경기에 등판해 승패없이 1홀드 평균자책점 11.70을 기록 중이다. 올해 시범경기 때 박해민과 신경전을 펼쳤던 투수다. LG전엔 2022년에 잘던진 기억이 있다. 당시 8월 14일 창원 경기에 선발 등판해 5이닝 1안타 4볼넷 3탈삼진 무실점으로 승리투수가 된 적이 있고, 10월 2일 잠실 경기서 선발 등판했을 땐 5⅓이닝 동안 2안타 2볼넷 2탈사진 무실점을 했었다. 3년이 지난 올해 LG전 선발은 어떨까. NC도 파죽의 7연승을 달리면서 KT를 제치고 5위로 올라선 상황이라 LG전을 포기할 수 없기에 김태경의 피칭이 주목된다.
NC와 LG는 지난 24일 창원에서 맞붙었다. 당시 NC가 10대5로 승리했었는데 LG가 5-3으로 리드하다가 6회말 함덕주 백승현 이지강이 7타자 연속 4사구를 허용하며 6연속 밀어내기 실점을 하는 치욕적인 기록을 쓴 적이 있다.
LG가 NC를 이긴다면 전구단 상대 우세 우승이라는 진기록을 쓰게 된다. NC를 제외한 8개 구단에는 모두 5할을 넘어서 우세를 기록했다. NC에겐 8승7패로 앞서 있는데 1일 경기서 패하면 8승8패로 5할 승률을 기록하게 돼 전구단 상대 우세에 실패한다. LG가 2012년 SK 와이번스 이후, 10개구단 체제 첫 전구단 상대 우세 우승을 할 수 있을까. 최종전에 모든 것을 걸어야 한다.
잠실=권인하 기자 indyk@sportschosun.com