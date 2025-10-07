MVP 김도영 뛰어넘은 임팩트 → 이대호냐 이승엽이냐? '올려치기' 안하…

|
|
|
[스포츠조선 김영록 기자] 시즌의 80%도 안 뛰었는데, WAR(대체선수 대비 승리기여도, 이하 스포츠투아이 기준) 전체 1위를 찍었다.
이강철 KT 감독은 안현민에 대해 "기본적으로 컨택이 좋고, 선구안이 좋은 선수다. 군대(국군체육부대)에서 힘이 붙으면서 완전히 다른 타자가 됐다"고 거듭 강조해왔다.
안현민의 가장 놀라운 점은 '올려치기(어퍼스윙)을 하지 않는 거포'라는 점이다. 홈런을 노리고 치는 타자가 아니라, 컨택이 좋은데 힘도 좋다보니 홈런이 나온다. 대선배들 중에는 김태균(전 한화 이글스)이나 이대호(전 롯데 자이언츠)에 비견된다.
|
힛포더사이클(한경기 단타-2루타-3루타-홈런을 모두 치는 것)도 했고, 득점 신기록(143개) 100타점 돌파(109개) 타율 3할4푼7리에 OPS 1.067까지, 토종 타자가 할 수 있는 건 다 했다는 평가를 받았다.
그런데 올해 고작 112경기를 뛴 안현민의 WAR이 무려 7.22에 달한다. WRC+는 182.7로 김도영보다 10 가량 높다. 작년 대비 투고타저로 확 바뀐 리그 흐름 속에서 말 그대로 '괴물' 같았던 김도영의 몬스터 시즌을 넘어선 '역대급' 데뷔시즌이었다.
|
다만 김도영과 달리 그 강렬한 임팩트를 막판까지 유지하지 못한 점은 아쉽다. 5월 한달간 9홈런을 몰아쳤고, 6월 타율 3할4푼6리에 4홈런, 7월 한달간은 4할4푼1리에 5홈런을 몰아쳤다. 하지만 8월의 무더위에 2할3푼4리까지 곤두박질친 점이 아쉬웠다. 9월 들어 다시 부활하긴 했지만, 시즌초에는 미치지 못했다. 레그킥을 버렸다가 다시 하는 등 타격폼에도 진통을 겪었다.
어찌됐든 3할 타율, 4할 출루율, 5할 장타율에 OPS 1.0을 넘기고, WRC+ 180을 넘긴데다 약점이라는 수비에서도 포수 출신다운 강견을 바탕으로 보살 1위(14개)를 차지한 사실상 데뷔 1년차 타자임에도 '아쉽다'라는 이야기가 나오는 건 그만큼 안현민을 향한 뜨거운 열광과 높은 기대치를 반영한다.
울끈불끈한 팔 근육은 메이저리그의 지안카를로 스탠튼(뉴욕 양키스)을 연상시키는 압도적인 파워의 증명이다. 장외 홈런 3개 포함, 쳤다 하면 130m를 넘기던 괴력의 소유자다. '파워를 장착한 이정후'라는 이야기까지 나온다.
'빨리 미국가라'는 말을 하기에도 시간이 한참 남아있다. 앞으로 안현민은 어떤 길을 걷게 될까.
|
시즌 막판 이미 집중견제에 시달리며 부침을 겪은 그다. 미리 보는 2년차 징크스였을까, 신예가 부딪친 현실의 벽이었을까. 설령 FA 강백호가 떠난다 해도, 수원 KT위즈파크의 밤하늘은 여전히 바쁠 전망이다.
김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com