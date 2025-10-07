"뼈 부러진 손으로 홈런을?" 이런 괴력이 있나? 사령탑 눈물 짓게 한 헌신과 투혼[WC2]

최종수정 2025-10-07 12:56

"뼈 부러진 손으로 홈런을?" 이런 괴력이 있나? 사령탑 눈물 짓게 한 …
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전. 5회초 NC 김형준이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 홈런을 허용한 후라도. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.06/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]부러진 손으로 홈런을 쳤다.

웃어야 할지, 울어야 할지 모를 '기적의 팀' NC 다이노스다.

NC 이호준 감독은 7일 대구 라이온즈파크에서 열리는 삼성과의 와일드카드 결정전 2차전에 앞서 비보를 전했다.

주전포수 김형준의 골절 소식이었다.

이 감독은 "우려대로 유구골 골절 진단이 나왔다. 깁스를 해야한다. 홈런 치기 전에 통증이 왔는데 어떻게 그 손으로 홈런을 쳤는지 모르겠다"며 선수의 책임감과 투혼에 마음 아파하며 눈물을 흘리기도 했다. 이 감독은 "홈런 치고 들어와 나랑 선수들이랑 하이파이브까지 했다"며 놀라워 했다.

김형준은 2-0 박빙의 리드 속 5회초 1사 후 후라도의 2구째 145㎞ 높은 직구를 당겨 달아나는 솔로 홈런을 친 뒤 왼 손목 통증으로 5회말 수비부터 김정호로 교체됐다. 초구 147㎞ 투심에 파울이 되는 과정에서 통증을 느꼈다.
"뼈 부러진 손으로 홈런을?" 이런 괴력이 있나? 사령탑 눈물 짓게 한 …
5회초 NC 김형준이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 이호준 감독의 축하를 받고 있는 김형준.

"뼈 부러진 손으로 홈런을?" 이런 괴력이 있나? 사령탑 눈물 짓게 한 …
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, 5회초 NC 김형준이 솔로홈런을 치고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/
NC 구단은 "김형준 선수는 5회초 타격 후 왼쪽 손목에 통증이 발생해 교체됐다. 아이싱 치료 중이며 추후 병원 검진 예정"이라고 설명했지만 손을 쥐기도 힘들 만큼 통증이 있었던 것으로 알려졌다.

이호준 감독은 1차전 후 "김형준 선수는 아침이 돼봐야 경기 출전여부를 알 수 있는데 연휴라 병원도 마땅치 않아서 걱정"이라며 "시즌 중 5경기 빠질 때 아팠던 그 부위다. 그때도 방망이 못 쥘 정도였는데 안된다고 말할 정도면 비슷한 상황"이라며 우려를 표했다.

전날 일반 병원을 찾았던 김형준은 이날 오전 손목 전문 병원을 찾아 골절 진단을 받았다. 이로써 김형준은 사실상 가을야구를 접게 됐다.


엔트리에 포수가 김정호 밖에 없는 비상상황. 최악의 경우 포수 경험이 있는 권희동이 마스크를 써야 할 판이다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

추신수, 아내 하원미와 살기 어려워 “다음 생엔 혼자 살고 싶다” 폭탄 고백

2.

정형돈♥한유라, 4년 기러기 생활 청산하나 "韓 갈 날 머지 않아"

3.

'백혈병 투병' 정세협, 6일 사망…'개그콘서트' 복귀 1년만 안타까운 비보

4.

‘암투병’ 영숙, 광수와 데이트 중 응급실行..‘나는 솔로’ 사상 초유 긴급 상황 [공식]

5.

'43세 미혼' 남창희, 드디어 장가간다…"미모의 여친과 내년 결혼 확정"

스포츠 많이본뉴스
1.

英 'BBC피셜' 떴다! "손흥민의 길 걷는다" 토트넘 복귀 NO, 해리 케인 "바이에른 뮌헨 굿…MLS, 내 커리어 후반부의 일"

2.

홈런왕의 레벨이 달랐던 수비...디아즈는 왜 뛰지 않았고, 데이비슨은 왜 2루에 먼저 던졌을까 [WC1 현장]

3.

상대가 강민호인데, 프로 통산 11타석이 전부라니…'절체절명' 국대 안방마님 → 46억 FA까지 빠진 안방 홀로 책임진다 [SC포커스]

4.

'지옥문 열릴 뻔, 사시키가 닫았다' 스넬 6이닝 무실점호투+사시카 2G연속 세이브. 다저스 디비전시리즈 원정 2연승

5.

[공식발표]'대전 히어로' 멀티골 넣은 마사, 32라운드 MVP 영광

스포츠 많이본뉴스
1.

英 'BBC피셜' 떴다! "손흥민의 길 걷는다" 토트넘 복귀 NO, 해리 케인 "바이에른 뮌헨 굿…MLS, 내 커리어 후반부의 일"

2.

홈런왕의 레벨이 달랐던 수비...디아즈는 왜 뛰지 않았고, 데이비슨은 왜 2루에 먼저 던졌을까 [WC1 현장]

3.

상대가 강민호인데, 프로 통산 11타석이 전부라니…'절체절명' 국대 안방마님 → 46억 FA까지 빠진 안방 홀로 책임진다 [SC포커스]

4.

'지옥문 열릴 뻔, 사시키가 닫았다' 스넬 6이닝 무실점호투+사시카 2G연속 세이브. 다저스 디비전시리즈 원정 2연승

5.

[공식발표]'대전 히어로' 멀티골 넣은 마사, 32라운드 MVP 영광

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.