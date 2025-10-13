'폰세보다 무섭다더니' 믿었던 1선발의 배신, 몸관리 실패에 모든게 꼬였다[준PO 현장]

기사입력 2025-10-13 22:08


'폰세보다 무섭다더니' 믿었던 1선발의 배신, 몸관리 실패에 모든게 꼬였…
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 3차전. 1회말 우천 중단 후 다시 마운드에 오른 SSG 선발 앤더슨이 삼자범퇴로 이닝을 마치고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.13/

[대구=스포츠조선 나유리 기자] 안일했던 몸 관리의 참혹한 결과. 확고한 1선발 투수가 이렇게 중요한 경기에 이럴 줄은 몰랐다. 시즌 최악의 투구를 가장 잘 던져야 하는 경기에서 펼쳤다.

SSG 랜더스는 13일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 준플레이오프 3차전에서 3대5로 완패를 당했다.

너무나 중요한 경기를, 너무 허망하게 졌다. 이날 SSG는 단 한번도 리드를 하지 못했다. 상대 선발 원태인 공략에 완벽히 실패했다. 1번타자 박성한과 원태인을 상대로 유독 강했던 최지훈이 안타 각각 2개를 친 것을 제외하면, 인상적인 공격이 특별히 없었다. 기예르모 에레디아~최정~한유섬으로 이어지는 중심 타자들은 가장 결정적일 때는 침묵했다. 여기에 2루수 안상현은 3회말 2실점으로 이어지는 결정적 실책으로 고개를 들 수 없는 상황이 벌어졌다.


'폰세보다 무섭다더니' 믿었던 1선발의 배신, 몸관리 실패에 모든게 꼬였…
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 3차전. 5회초 무사 안상현이 기습 번트를 시도했지만 파울플라이로 아웃되고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.13/
무엇보다 뼈아픈 것은 드류 앤더슨의 부진이다. 시리즈를 앞두고 장염에 걸렸었다는 앤더슨은, 이숭용 감독의 설명에 따르면 식사를 제대로 소화하지 못하면서 최근 3kg 정도 체중도 감량됐다. 수염을 면도한 탓도 있지만, 유독 볼살이 쏙 빠진 모습이었다.

거기서부터 SSG의 모든 계산이 꼬이기 시작했다. 앤더슨을 1차전에 내고, 2차전에서 미치 화이트가 나섰다면 SSG는 가장 강한 선발 투수 2명으로 홈 2연승에 도전해볼 수 있었다. 투수들이 부담스러워하는 대구 원정을 앞두고, 홈에서 2경기를 모두 다 잡아야 확실히 유리해질 수 있다.


'폰세보다 무섭다더니' 믿었던 1선발의 배신, 몸관리 실패에 모든게 꼬였…
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 3차전. SSG 선발로 등판한 앤더슨. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.13/
그런데 앤더슨이 1,2차전에는 아예 나설 수 없는 상황이라는 점이 첫번째 시작된 변수였다. 첫 경기에 나선 화이트는 들뜬 감정이 투구에도 고스란히 드러나며 난타를 당했고, 포스트시즌 등판이 처음인 김건우가 2차전 선발이라는 중책을 맡아야 했다. 다행히 2차전은 접전 끝에 김성욱의 끝내기 홈런으로 이겼지만, 홈에서 3,4차전에 '원투펀치'가 등판하는 삼성과 달리 SSG는 다소 전력을 소진한 채로 원정에 나섰다.


'폰세보다 무섭다더니' 믿었던 1선발의 배신, 몸관리 실패에 모든게 꼬였…
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 3차전. 1회말 경기 도중 우천으로 경기가 중단됐다. SSG 선발투수 앤더슨과 야수들이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.13/
이숭용 감독은 3차전을 앞두고 "앤더슨의 컨디션이 거의 완벽해졌다. 몸 상태는 괜찮다. 투구수 제한도 특별히 없이 정규 시즌과 비슷하게 할 것"이라고 이야기 했지만, 막상 뚜껑을 열어보니 그렇지 않았다.

공교롭게 1회말 1번타자를 상대하는 도중 경기가 우천 중단되면서 37분간 멈추는 상황이 벌어지기도 했지만, 이날 앤더슨이 던진 공은 직구의 위력이 보이지 않았다. 앤더슨의 직구는 리그 최고 수준이다. 직구 구위만 놓고 보면, 올해 투수 4관왕을 차지한 코디 폰세(한화)보다 낫다는 평가도 받는다. 그런데 그 직구가 힘을 잃으니, 자꾸 변화구를 던져 유인구로 승부를 하게 되고 앤더슨의 장점이 전혀 보이지 않았다.


'폰세보다 무섭다더니' 믿었던 1선발의 배신, 몸관리 실패에 모든게 꼬였…
13일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 3차전. SSG 앤더슨이 몸을 풀고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.13/

결국 SSG 벤치는 3이닝만에 앤더슨을 내렸다. 불펜이 강하니, 공 상태가 좋지 않은 앤더슨 대신 불펜 투수들로 물량 공세를 해보겠다는 뜻이었지만 이 역시 계산대로 되지 않았다. 믿었던 불펜도 모든 이닝을 무실점으로 막기엔 역부족이었고, 추가 실점으로 흐름을 내줬다. 타자들은 무려 7회까지 원태인에게 막혀있었다. 9회초 고명준이 배찬승을 상대로 투런 홈런을 터뜨려 뒤늦게 2점 차까지 추격에 나섰으나, 뒤집기에는 남은 아웃카운트가 너무 적었다.

탈락 위기에 놓인 SSG는 앤더슨의 1차전 등판 불발부터 모든 것이 꼬였다. '에이스'의 몸 관리 실패가 결국 실망스런 성적표로 되돌아왔다.


대구=나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'56세' 김완선, 무리한 탈색 후 후유증 고백 "며칠간 너무 아파"

2.

김남주, 유튜브 '잠정 중단' 선언…"더 나은 모습으로 돌아올 것"

3.

이수근, 은지원♥9살연하 재혼 눈치챘다 "케냐서 엄청 챙겨줘" ('짠한형')

4.

'사업가 변신' 이지혜, 업체 사기 당했다 "판매자 연락 두절, 심장 뛰고 화나" ('관종언니')

5.

'근육긴장 이상증' 이봉주, 기안84와 달리다 허리 통증 "몸 가라앉는 느낌" ('인생84')

스포츠 많이본뉴스
1.

멤버쉽 완판! 창단 첫 우승 향한 각오…KB손해보험 "팬들의 성원에 꼭 보답하고파"

2.

'KBO 역사상 이런 일은 없었다' 17구 자욱놀이, 포스트시즌 역대 최다 역사였다

3.

'올 것이 왔다' SSG-삼성 준PO 3차전, 1회말 갑작스런 폭우로 중단[현장 속보]

4.

'가을 장마'에도 뜨거운 야구 열기…준PO 3차전 또 매진이다[준PO 현장]

5.

'고의낙구? 실수?' 최고의 뒷수습, 이래서 가을엔 베테랑… 에이스 투구수 줄여준 창조 병살[준PO3]

스포츠 많이본뉴스
1.

멤버쉽 완판! 창단 첫 우승 향한 각오…KB손해보험 "팬들의 성원에 꼭 보답하고파"

2.

'KBO 역사상 이런 일은 없었다' 17구 자욱놀이, 포스트시즌 역대 최다 역사였다

3.

'올 것이 왔다' SSG-삼성 준PO 3차전, 1회말 갑작스런 폭우로 중단[현장 속보]

4.

'가을 장마'에도 뜨거운 야구 열기…준PO 3차전 또 매진이다[준PO 현장]

5.

'고의낙구? 실수?' 최고의 뒷수습, 이래서 가을엔 베테랑… 에이스 투구수 줄여준 창조 병살[준PO3]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.