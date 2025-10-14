국내 선수도 당연한 출산 휴가인데... 또 LG 외인이 반납했다니. 감동…

|
[이천=스포츠조선 권인하 기자]"당연히 고맙다. 강요한다고 되는게 아니다."
KBO리그에 온 외국인 선수가 시즌 중에 귀국해 아내의 출산을 보고 오는 일은 가끔 있었다. 안가는 게 이상할 정도. 그런데 지난 2021년 9월 LG의 에이스 케이시 켈리가 치열한 순위 다툼을 하고 있는 팀을 위해 출산 휴가를 가지 않고 마운드에 올라 화제가 됐었다.
그리고 4년이 지난 올해 10월. 또 LG의 오스틴이 출산 휴가를 반납했다. 이번엔 시즌도 끝나고 한국시리즈를 대비해 훈련 기간인데도 가지 않겠다고 결정했다.
오스틴의 결정에 LG 염경엽 감독은 당연히 고마움을 표시. 염 감독은 "당연히 고맙다"면서 "본인이 간다고 하면 보내줘야 한다. 우리가 강요한다고 되는게 아니다"라며 모든 것이 오스틴 본인의 결정이었음을 알렸다.
염 감독은 "함께 훈련하는 것과 잠깐이라도 빠지는 것은 엄청난 차이가 있다. 오스틴이 한국시리즈의 중요성을 알고 그런 결정을 해줬다"면서 "이것도 켈리가 만든 문화라고 볼 수 있다. 중요한 시합엔 팀을 먼저 생각한다는 것을 오스틴이 치리노스와 톨허스트에게 보여준 것이다. 이런게 우리 팀에 좋은 시스템이 될 수 있다"라고 오스틴에게 고마움을 밝혔다.
