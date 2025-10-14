'전설 선동열을 소환했다' 결국 영웅은 김광현인가, 5이닝 1실점 눈부신 역투[준PO 리포트]

기사입력 2025-10-14 20:13


14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 1회에 이어 2회도 무실점으로 마친 김광현이 주먹을 쥐고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

[대구=스포츠조선 나유리 기자]'레전드' 선동열과 어깨를 나란히 했다. SSG 랜더스 김광현이 위기에 빠진 팀을 구하기 위해 대단한 역투를 펼쳤다.

김광현은 14일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 준플레이오프 4차전에 선발 투수로 등판해 5이닝 1안타 5탈삼진 3볼넷 1실점을 기록했다. 팀이 1승2패로 탈락 위기에 몰린 상황에서, 김광현이 4차전 선발로 나섰다. SSG는 1~3차전 전부 선발 투수들이 4이닝을 채우지 못하고 조기 강판된 상황. 투타 모두 궁지에 몰린 와중에 김광현이 올해 포스트시즌 첫 등판을 준비했다.

뜨겁게 달궈진 삼성 타선을 상대한 김광현은 1회부터 차분하게 아웃카운트를 잡았다. 1회말 1번타자 김지찬을 유격수 땅볼로 빠르게 처리한 후 김성윤을 커브로 헛스윙 삼진 돌려세웠다. 이어 3번타자 구자욱까지 슬라이더로 헛스윙을 유도해내면서 삼진을 잡아냈다.


14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. SSG 김광현이 숨을 고르고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/
2회도 완벽했다. 선두타자 '홈런왕' 르윈 디아즈의 타구가 유격수 직선타가 되면서 첫 아웃을 처리한 김광현은 이재현을 유격수 땅볼로, 김헌곤을 헛스윙 삼진으로 깔끔하게 처리했다.

2회까지 '언터처블'이었던 김광현은 3회 선두타자 류지혁까지 좌익수 플라이로 신속하게 잡아냈다. 화근은 볼넷이었다. 다음 타자 강민호와의 승부에서 볼넷을 내준 것이 발단이 됐다.

그 다음 타자 전병우와의 풀카운트 접전에서도 다시 볼넷. 안타 없이 볼넷 2개로 주자가 쌓였다. 1사 1,2루에서 김지찬이 친 타구가 중견수 앞에 뚝 떨어지는 코스 좋은 안타가 됐고, 2루주자 강민호가 3루를 돌아 홈까지 들어왔다. 첫 실점이었다.

계속되는 위기에서 김성윤이 3루 땅볼로 물러났고, 김광현은 구자욱을 상대로 2S 유리한 카운트에서 끝내 볼넷을 내주면서 결국 만루에 몰렸다.


14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. SSG 김광현이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/
다음 타자는 디아즈. 그러나 디아즈가 2루수 방면 땅볼로 물러나면서 추가 실점 없이 이닝이 끝났다. 단, 투구수가 60개로 불어났다.


실점 다음 이닝이 더 완벽했다. 다시 평정심을 되찾은 김광현은 이재현을 헛스윙 삼진으로 돌려세웠고, 김헌곤을 우익수 뜬공 처리했다. 이어 류지혁마저 헛스윙 삼진으로 잡아냈다. 이날 경기 5번째 탈삼진을 기록한 김광현은 류지혁을 상대로 한 삼진으로 인해 선동열 전 감독의 포스트시즌 통산 최다 탈삼진 기록인 103탈삼진과 타이 기록을 세웠다.

김광현은 5회에도 마운드에 올랐다. 여전히 팀 타선이 저조한 공격 속에 0-1로 뒤져있는 와중, 5회말 강민호~전병우~김지찬으로 이어지는 까다로운 타자들을 삼자범퇴로 처리했다. 5회까지 투구수는 84구. 이번 시리즈에서 SSG 투수들 처음으로 5이닝을 넘어선 선발 투수가 바로 김광현이었다.




대구=나유리 기자 youll@sportschosun.com

