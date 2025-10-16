[오피셜]'연습 경기까지 등판한 김종수 왜 빠졌나?' 한화 결단, 삼성도 '0G 베테랑' 뺐다

최종수정 2025-10-16 16:40

[오피셜]'연습 경기까지 등판한 김종수 왜 빠졌나?' 한화 결단, 삼성도…
13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 한화 김종수가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/

[스포츠조선 나유리 기자]한화 이글스와 삼성 라이온즈가 플레이오프 엔트리를 공식 발표했다.

KBO는 16일 오후 플레이오프 출장자 명단을 발표했다. 정규 시즌 2위팀인 한화는 투수 13명, 포수 3명, 내야수 8명, 외야수 6명으로 30인 엔트리를 꾸렸다.

준플레이오프 승리팀인 삼성은 투수 12명, 포수 3명, 내야수 8명, 외야수 7명으로 엔트리를 채웠다.

한화의 특이 사항은 투수 김종수 제외다. 올 시즌 내내 극심한 부진을 겪었던 베테랑 내야수 안치홍도 제외됐지만, 플레이오프 대비 훈련을 함께하고 연습경기 등판까지 했던 김종수가 빠진 것은 다소 의외다.


[오피셜]'연습 경기까지 등판한 김종수 왜 빠졌나?' 한화 결단, 삼성도…
18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 6회말 등판한 박상원이 투구하고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.18/
김종수는 올해 정규 시즌 63경기에서 불펜 자원으로 쏠쏠한 활약을 펼치며 4승5패 5홀드 평균자책점 3.25의 준수한 성적을 기록했다. 투수진 구성을 두고 끝까지 고민하던 김경문 감독은 결국 김종수를 제외하고, 박상원과 주현상, 엄상백을 엔트리에 포함하며 플레이오프 로스터를 짰다.

삼성은 준플레이오프 엔트리와 거의 흡사하지만, 투수진에 일부 변동이 생겼다. 엔트리에 이름을 올렸던 베테랑 투수 임창민이 사라졌다.

임창민은 와일드카드 결정전과 준플레이오프 시리즈에서 한차례도 등판하지 않았고, 플레이오프에서는 명단 제외됐다. 대신 삼성은 내야수 양우현을 추가했다.


[오피셜]'연습 경기까지 등판한 김종수 왜 빠졌나?' 한화 결단, 삼성도…
25일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈 경기. 삼성 임창민이 역투하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.25/
내야 유틸리티 자원인 양우현은 2루와 3루 수비 소화가 가능하다. 선발 2루수로 류지혁, 양도근을 주로 기용한 박진만 감독이 양우현을 포함해 공격, 수비 모두 다양한 패턴을 전개할 것으로 예상된다. 또 준플레이오프 시리즈 도중 허리 통증으로 부상을 입은 주전 3루수 김영웅의 상태도 변수가 될 수 있다. 투수 1명을 제외하고, 내야 엔트리를 보강한 이유다. 삼성은 또 외야 백업 자원인 홍현빈이 준플레이오프에 이어 플레이오프 로스터에도 포함됐다.


다음은 플레이오프 출장자 명단.

◇한화 이글스

투수=문동주 엄상백 한승혁 황준서 폰세 정우주 김서현 김범수 와이스 박상원 주현상 조동욱 류현진

포수=최재훈 이재원 허인서

내야수=심우준 이도윤 노시환 하주석 권광민 채은성 문현빈 황영묵

외야수=리베라토 이진영 김태연 손아섭 최인호 이원석

◇삼성 라이온즈

투수=이호성 최원태 원태인 이승현 이재익 김태훈 이승민 양창섭 배찬승 가라비토 김재윤 후라도

포수=김재성 이병헌 강민호

내야수=디아즈 이재현 류지혁 김영웅 전병우 박병호 양우현 양도근

외야수=구자욱 이성규 김태훈 김헌곤 김성윤 김지찬 홍현빈


나유리 기자 youll@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

빽가 "1800평 나라 땅 무단 사용 억울해" 제주카페 논란 직접 입 열었다 [공식]

2.

32세 여배우 A씨, 마약-경찰 폭행 혐의로 징역 2년 "석방 당일 또 마약"[종합]

3.

류필립 "빚 갚아주며 다이어트 지원" 불화 폭로…수지 "그만해" 눈물[SC이슈]

4.

장우영, JYP 임원인데 지분 無..폭풍 후회 "돌아버리겠다"

5.

‘사업가 결별’ 화사 ♥박정민에 사심 고백 “장문의 편지까지 썼다”

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인 이적에 뜨겁게 달아올라" PSG 660억 제안시 협상 돌입…"아스톤 빌라 확실히 LEE 점 찍었어"

2.

머리에 'SONNY(쏘니)' 새긴 어린이에 손흥민 엄지척!…"SON 너무 다정해" 英도 관심 가진 국대 일화

3.

'15일 쉰 폰세'는 어떤 모습일까 → 삼성은 '6이닝 2실점'만 해도 성공이다

4.

'2년만에 또 충격 재현' 3위 기적에도 탈락이라니…이제 프런트의 시간이다

5.

'토론토가 뿔났다' 홈런 5방 시애틀 마운드 폭격, ALCS 2패 뒤 반격 성공

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인 이적에 뜨겁게 달아올라" PSG 660억 제안시 협상 돌입…"아스톤 빌라 확실히 LEE 점 찍었어"

2.

머리에 'SONNY(쏘니)' 새긴 어린이에 손흥민 엄지척!…"SON 너무 다정해" 英도 관심 가진 국대 일화

3.

'15일 쉰 폰세'는 어떤 모습일까 → 삼성은 '6이닝 2실점'만 해도 성공이다

4.

'2년만에 또 충격 재현' 3위 기적에도 탈락이라니…이제 프런트의 시간이다

5.

'토론토가 뿔났다' 홈런 5방 시애틀 마운드 폭격, ALCS 2패 뒤 반격 성공

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.