[오피셜]'연습 경기까지 등판한 김종수 왜 빠졌나?' 한화 결단, 삼성도…

[스포츠조선 나유리 기자]한화 이글스와 삼성 라이온즈가 플레이오프 엔트리를 공식 발표했다.
한화의 특이 사항은 투수 김종수 제외다. 올 시즌 내내 극심한 부진을 겪었던 베테랑 내야수 안치홍도 제외됐지만, 플레이오프 대비 훈련을 함께하고 연습경기 등판까지 했던 김종수가 빠진 것은 다소 의외다.
임창민은 와일드카드 결정전과 준플레이오프 시리즈에서 한차례도 등판하지 않았고, 플레이오프에서는 명단 제외됐다. 대신 삼성은 내야수 양우현을 추가했다.
다음은 플레이오프 출장자 명단.
◇한화 이글스
투수=문동주 엄상백 한승혁 황준서 폰세 정우주 김서현 김범수 와이스 박상원 주현상 조동욱 류현진
포수=최재훈 이재원 허인서
내야수=심우준 이도윤 노시환 하주석 권광민 채은성 문현빈 황영묵
외야수=리베라토 이진영 김태연 손아섭 최인호 이원석
◇삼성 라이온즈
투수=이호성 최원태 원태인 이승현 이재익 김태훈 이승민 양창섭 배찬승 가라비토 김재윤 후라도
포수=김재성 이병헌 강민호
내야수=디아즈 이재현 류지혁 김영웅 전병우 박병호 양우현 양도근
외야수=구자욱 이성규 김태훈 김헌곤 김성윤 김지찬 홍현빈
