[공식발표] '승짱'이 온다! 日 반응 뜨겁다 → 이승엽 전 두산 감독,…

[스포츠조선 한동훈 기자] 이승엽 전 두산 베어스 감독이 일본 프로야구 요미우리 자이언츠 임시 코치를 맡았다.
'주니치스포츠'는 '이승엽은 한국의 삼성 시절 아시아의 대포로 활약했다. 한일 통산 626홈런을 쳤다. 한국 대표로 2000년 시드니 올림픽 동메달 결정전 일본전에서 마쓰자카 다이스케를 공략해 적시타를 뽑았다. 요미우리는 타격 강화가 큰 과제다. 그 부분에 힘을 쏟을 것'이라고 기대했다.
이승엽 전 감독은 지난 6월 두산 사령탑에서 물러났다.
'제 1회 월드베이스볼클래식(WBC) 한일전을 도쿄돔에서 봤던 기억이 생생하다. 이승엽에게 경기 막판 초대형 역전 홈런을 맞았다. 대단하다고 생각했다'는 댓글이 가장 많은 추천을 받았다.
'신사적이고 아주 좋은 선수였다. WBC 활약도 기억에 남는다. 요미우리 부활에 큰 힘이 된다고 믿는다', '괴물 수준의 성적을 남겼다. 대단한 비거리의 홈런이 많았다. 상당히 매력적이었다', '한국에서 초보 감독으로 실패를 했는데 이번에는 임시 코치로 부담이 없는 상태에서 느긋하게 지도해주길 바란다'는 등 많은 응원이 이어졌다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com