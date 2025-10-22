"어려보이는데 잘받아서..." '득점왕' 실바를 화나게 만든 리베로가 알…

"어려보이는데 잘받아서..." '득점왕' 실바를 화나게 만든 리베로가 알고보니 39세 최고 베테랑. 페인트로 속여야 했다 "쉬 이즈 어메이징"

기사입력 2025-10-22 15:26


19일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. IBK 임명옥이 라인을 조율하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.19/

19일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. GS칼텍스 실바가 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.19/

19일 장충체육관에서 열린 V리그 GS칼텍스와 IBK기업은행의 경기. GS칼텍스 실바가 블로킹을 피해 공격을 시도하고 있다. 장충=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.19/

[스포츠조선 권인하 기자]"내가 페인트를 넣는 선수가 아닌데…."

2시즌 연속 득점왕에 올랐던 V-리그 여자부 최고의 공격수 실바(GS칼텍스)도 그녀를 속여야 했다.

실바는 지난 19일 장충체육관에서 열린 진에어 2025~2026 V-리그 IBK기업은행전서 혼자 29점을 뽑아내며 팀의 세트스코어 3대1 승리를 이끌었다. 개막전서 승리, 그것도 강력한 우승후보로 꼽힌 기업은행을 이기는데 앞장섰다.

몸이 확실하게 올라오지 않았기에 GS칼텍스 이영택 감독도 크게 기대하지 않았지만 실바는 실전용인 자신의 진가를 보여줬다. 그러나 초반엔 공격이 막혔다. 바로 기업은행의 리베로인 임명옥이 실바의 직선 공격을 막아내면서 버텼던 것.

실바는 임명옥이 계속 막아내자 안되겠는지 페인트로 속이는 동작까지 하며 활로를 뚫기 위해 노력했고, 결과는 공격성공률 48.3%(58번 시도 28번 성공)로 성공률이 절반을 넘지 못했지만 가장 많은 득점을 책임지며 팀을 승리로 이끌 수 있었다.

경기 후 인터뷰 때 임명옥에 대해 묻자 실바는 한숨부터 쉬었다. 실바는 "임명옥 선수는 정말 대단한 선수인 것 같다.(She is amazing) 코트에서 나를 화나게 만들었다"면서 "내가 원래 페인트를 넣는 선수가 아닌데 오늘은 페인트를 잘 한것 같다"라고 했다. 이어 "임명옥 선수의 나이가 어떻게 되는지 모르겠지만 어려 보이는데 강한 볼을 잘 받아서 페인트를 넣는 전략을 썼다"라고 했다.

진짜 모르느냐고 묻자 그렇다고 대답. 그래서 39세라고 알려주자 더욱 놀라는 표정을 짓더니 "할 말이 없다"고 했다.

임명옥은 2005년 V리그 1라운드 3순위로 KT&G(현 정관장)에서 프로 생활을 시작했고 2014~2015시즌을 앞두고 도로공사로 이적해 지난 시즌까지 또 10시즌을 보냈다. 2017~2018년 도로공사의 첫 통합 우승에 기여하고, 2019~2020시즌부터 6년 연속 베스트7으로 선정되는 등 리그 최고의 리베로로 활약했다. 그러나 지난시즌을 마친 뒤 임명옥은 현금 트레이드로 기업은행으로 자리를 옮겼다. 팀의 수비를 안정시키면서 여수에서 열린 컵대회 우승의 주역 중 하나로 꼽히기도 했다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



