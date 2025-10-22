'이럴수가' 78억 투자 실패 직격탄, 한화 우승 승부수 하나도 통하지 …

|
[스포츠조선 김민경 기자] 결국 FA 투자 실패가 포스트시즌 치명적 1패로 연결됐다. 한화 이글스가 한국시리즈 진출에 쐐기를 박을 절호의 기회를 놓쳤다.
불펜데이의 첫 주자였던 신인 정우주가 3⅓이닝 무실점 역투를 펼치고, 김범수(⅔이닝)-박상원(1이닝)이 무실점 호투를 이어 가면서 2006년 이후 19년 만의 한국시리즈 진출이 눈앞에 다가온 듯했다.
하지만 삼성 김영웅을 묶지 못하고 무너졌다. 6회말 구원 등판한 황준서(0이닝 2실점)-김서현(⅔이닝 2실점)-한승혁(1⅓이닝 3실점)이 줄줄이 무너지면서 승기를 뺏겼다. 김영웅이 6회 김서현과 7회 한승혁에게 차례로 3점 홈런을 뺏으면서 한화의 기세를 꺾었다.
엄상백은 예비 FA였던 지난 시즌 29경기에서 13승(10패)을 챙기면서 156⅔이닝, 평균자책점 4.88을 기록했다. 평균자책점은 높아도 어쨌든 10승 투수였고, KT 위즈에서 2022년부터 꾸준히 선발 로테이션을 돌고 있었기에 기본은 해줄 것으로 믿었다.
하지만 엄상백은 좀처럼 기대에 부응하지 못했다. 정규시즌 28경기 2승7패, 1홀드, 80⅔이닝, 평균자책점 6.58에 머물렀다. 선발 등판한 16경기 성적은 65이닝, 평균자책점 7.06.
김경문 한화 감독은 고육지책으로 엄상백을 불펜으로 돌릴 수밖에 없었다. 가을 야구 구상에서 78억원이나 투자한 선수를 제외할 수는 없었다.
김 감독의 예고대로 엄상백은 플레이오프에 불펜으로 나섰다. 지난 19일 삼성과 2차전에 구원 등판했는데, ⅔이닝 1안타(1홈런) 1볼넷 2삼진 2실점에 그쳤다. 이미 경기가 삼성으로 넘어간 상황에 등판해서도 실점했으니 감독은 다음 기회를 이야기하기 어려웠다.
한화는 코디 폰세-라이언 와이스-류현진-문동주라는 확실한 선발투수 4명이 있었지만, 불펜 보강이 필요하다고 판단해 시속 160㎞ 이상 강속구를 지닌 문동주를 포스트시즌 선발 로테이션에서 제외했다.
결국 한화는 4선발로 엄상백을 쓸 수 없는 대가를 톡톡히 치렀다. 애초에 엄상백이 밥값을 했다면 4차전 불펜 데이는 없었을 것이고, 최소한 불펜 데이에 중요한 역할을 맡아야 했으나 마운드를 밟아보지도 못했다. 결국 그 여파가 황준서, 김서현, 한승혁의 붕괴로 이어졌다.
한화의 우승 승부수는 엄상백 외에도 아직은 가을에 효과를 보지 못하고 있다. 심우준과 손아섭이 그렇다. 심우준은 올해 4년 50억원에 FA로 영입했고, 손아섭은 NC 다이노스와 깜짝 트레이드로 데려왔다.
유격수 심우준은 수비로는 안정감을 불어넣고 있을지 몰라도 방망이가 너무 안 맞고 있다. 플레이오프 4경기 타율이 0.111(9타수 1안타)에 불과하다. 수비가 아무리 중요한 포지션이라도 포스트시즌 내내 1안타는 아쉬움이 남는다.
공격 선봉장을 맡긴 손아섭은 플레이오프 4경기에서 15타수 3안타(타율 0.200) 2타점을 기록하고 있다. 보탬은 됐지만, 리그 최고 교타자라는 기대치에는 못 미치고 있다. 타선에 조금 더 불을 붙여 줄 필요가 있다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com