'충격' 스넬 붕괴-오타니 뒤늦은 투런홈런, '바저 만루포'가 이끈 첫 판 대승 토론토 80% 확보...LAD 4-11 TOR

최종수정 2025-10-25 12:29

'충격' 스넬 붕괴-오타니 뒤늦은 투런홈런, '바저 만루포'가 이끈 첫 …
토론토 블루제이스 애디슨 바저가 6회말 우중간 그랜드슬램을 터뜨리고 들어와 블리디미르 게레로 주니어와 팔뚝을 맞대는 세리머니를 펼치고 있다. AP연합뉴스

'충격' 스넬 붕괴-오타니 뒤늦은 투런홈런, '바저 만루포'가 이끈 첫 …
LA 다저스 선발 블레이크 스넬이 4회말 돌튼 바쇼에 동점 투런홈런을 얻어맞고 허탈해 하고 있다. AFP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]32년 만에 월드시리즈를 개최하는 캐나다 최대 도시 토론토가 벌써 축제 분위기에 휩싸였다. 토론토 블루제이스가 첫 판을 잡았다.

토론토는 25일(이하 한국시각) 로저스센터에서 열린 LA 다저스와의 월드시리즈 1차전서 애디슨 바저의 만루포 등 장단 14안타를 터뜨린 타선의 폭발력을 앞세워 11대4로 승리했다.

역대 120번의 월드시리즈에서 1차전 승리팀이 패권을 차지한 것은 76번(63%)이다. 와일드카드 제도 도입으로 디비전시리즈가 시작된 1995년 이후로는 30번 중 24번(80%)으로 그 확률은 더욱 높아진다.

다저스는 NLCS까지 이번 포스트시즌 10경기에서 팀 평균자책점 2.45로 최강 마운드를 뽐냈지만, 선발 블레이크 스넬을 비롯한 투수들이 동반 붕괴했다. 스넬은 5+이닝 동안 8안타와 3볼넷을 내주고 5실점해 패전을 안았다. 포스트시즌 3승1패에 평균자책점은 0.86에서 2.42로 치솟았다. 이어 에밋 시언, 앤서니 반다도 나란히 3실점했다.

반면 토론토는 선발 트레이 이새비지가 4이닝 4안타 3볼넷 2실점으로 역투했고, 5명의 불펜진도 효과적인 이어던지기를 펼쳤다.


'충격' 스넬 붕괴-오타니 뒤늦은 투런홈런, '바저 만루포'가 이끈 첫 …
토론토 선발투수 트레이 이새비지가 힘차게 공을 던지고 있다. UPI연합뉴스
토론토가 1회말 만루 찬스를 놓치자 다저스가 이어진 2회초 선취점을 뽑았다. 선두 윌 스미스의 볼넷, 1사후 맥스 먼시의 좌전안타로 만든 1,2루 찬스에서 키케 에르난데스가 중전적시타를 터뜨렸다. 다저스는 토미 에드먼의 내야안타로 만루 기회를 이어갔으나, 앤디 파헤스가 삼진, 오타니가 1루수 땅볼로 물러나 추가 득점에는 실패했다. 오타니는 이새비지의 낮은 슬라이더를 잘 잡아당겼지만, 라인에 붙어 있던 1루수 블라디미르 게레로 주니어 정면으로 흘렀다.

다저스는 3회초 공격도 성공했다. 선두 무키 베츠와 프레디 프리먼의 연속 볼넷으로 만든 무사 1,2루 찬스에서 스미스가 우전안타를 쳐 베츠를 홈으로 불러들였다. 그 사이 프리먼이 2-3루 사이에서 런다운에 걸려 횡사한 뒤 계속된 1사 2루서 테오스카가 2루수 보 비슌의 역모션 송구로 아웃됐고, 먼시는 헛스윙 삼진을 당했다.


'충격' 스넬 붕괴-오타니 뒤늦은 투런홈런, '바저 만루포'가 이끈 첫 …
돌튼 바쇼가 4회 동점 투런포를 터뜨리고 들어와 먼저 홈을 밟은 알레한드로 커크의 환영을 받고 있다. UPI연합뉴스
그러나 토론토는 4회말 돌튼 바쇼의 투런포로 동점에 성공했다. 선두 알레한드로 커크가 우측 펜스를 때리는 안타로 출루하자 바쇼가 스넬의 초구 한복판으로 날아든 96.1마일 직구를 걷어올려 가운데 펜스를 훌쩍 넘겼다. 발사각 25도, 타구속도 109마일, 비거리 423피트로 바쇼의 이번 포스트시즌 3호 홈런.


토론토는 다저스의 5,6회 공격을 무실점으로 막아낸 뒤 6회말 융단 폭격을 가하며 9점을 보태 승기를 잡았다. 선두 보 비슌의 볼넷과 커크의 우전안타, 뱌쇼의 사구로 만든 무사 만루서 다저스가 투수를 스넬에서 에밋 시언으로 바꾼 가운데 어니 클레멘트가 중전적시타를 터뜨려 3-2로 전세를 뒤집었다.

토론토는 계속된 무사 만루서 대타 네이선 루카스의 밀어내기 볼넷, 히메네스의 우전적시타로 5-2로 달아난 뒤 1사 만루서 대타 애디슨 바저가 바뀐 투수 앤서니 반다로부터 우중간 그랜드슬램을 터뜨려 9-2로 점수차를 벌렸다. 바저는 반다의 4구째 몸쪽 84.5마일 슬라이더를 끌어당겨 우중간 펜스 뒤 비거리 413피트 지점에 꽂았다.

이어 게레로 주니어의 안타와 커크의 중월 투런포로 11-2로 달아나며 승부에 쐐기를 박았다.


'충격' 스넬 붕괴-오타니 뒤늦은 투런홈런, '바저 만루포'가 이끈 첫 …
애디슨 바저가 6회말 만루홈런을 터뜨리고 있다. AFP연합뉴스

'충격' 스넬 붕괴-오타니 뒤늦은 투런홈런, '바저 만루포'가 이끈 첫 …
오타니 쇼헤이가 7회초 우월 투런홈런을 터뜨린 뒤 타구를 바라보고 있다. AP연합뉴스
다저스는 이어진 7회초 오타니가 투런홈런을 쳤지만, 흐름을 바꾸는데는 역부족이었다. 오타니는 볼카운트 1B2S에서 우완 브레이든 피셔의 5구째 몸쪽으로 떨어지는 85마일 커브를 걷어올려 우측 펜스를 살짝 넘어가는 투런포로 연결했다. 발사각 41도, 타구속도 103.7마일, 버기러 357피트로 오타니의 이번 포스트시즌 6호 홈런.

리드오프로 나선 오타니는 첫 타석에서 이새비지의 스플리터에 헛스윙 삼진을 당했고 2회 2사 만루서 1루수 땅볼, 5회에는 루킹 삼진으로 각각 물러났다. 9회초 2사후 마지막 타석에선 볼넷을 골라 4타수 1안타 2타점 1득점.

양 팀간 2차전은 26일 오전 9시 같은 장소에서 열린다. 다저스는 야마모토 요시노부, 토론토는 케빈 가우스먼이 선발등판한다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“지금 내 옷 터졌어” 유명 앵커, 생방송 중 아찔한 사고

2.

이서진, 전 여친 김정은 대표작 언급에 얼굴 굳었다.."'파리의 연인' 했다고?"

3.

이효리, ♥이상순에 불만 "휴대폰 털리면 연예계 생활 끝나" ('핑계고')

4.

태인호·박해준, 같은 날 가족상 비보..“상주로 빈소 지켜”

5.

주니엘, 건강 이상 고백 "갑상선 문제로 10kg 넘게 쪄, 우울감 심해" ('원마이크')

스포츠 많이본뉴스
1.

'20,000,000,000원' 한-일 유럽파 '연봉킹'은 김민재, 일본 2위에 배나 많았다…이강인, 황희찬은 6-7위에 올라, 대부분 일본 선수

2.

'이걸 왜?' 손흥민 원하는 AC밀란, 오현규까지 찾아가 인터뷰..."SON, AC밀란 가능성 알아, 무슨 일이든 가능해"

3.

[오피셜]'EPL 득점왕 출신 신인이라니' 10경기 9골-3도움 손흥민, MLS 올해의 신인상 후보 등극!

4.

동반출격 선 넘었지, '열정의 에너자이저 vs 침묵의 저승사자' 극과극 최강 원투펀치의 위엄, LG, 너 대전서 보자

5.

'진짜 감동이네' 숨 막히는 대결 속에도 보여준 우정, 폰세-디아즈 MVP 경쟁은 아직 진행 중[대전현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'20,000,000,000원' 한-일 유럽파 '연봉킹'은 김민재, 일본 2위에 배나 많았다…이강인, 황희찬은 6-7위에 올라, 대부분 일본 선수

2.

'이걸 왜?' 손흥민 원하는 AC밀란, 오현규까지 찾아가 인터뷰..."SON, AC밀란 가능성 알아, 무슨 일이든 가능해"

3.

[오피셜]'EPL 득점왕 출신 신인이라니' 10경기 9골-3도움 손흥민, MLS 올해의 신인상 후보 등극!

4.

동반출격 선 넘었지, '열정의 에너자이저 vs 침묵의 저승사자' 극과극 최강 원투펀치의 위엄, LG, 너 대전서 보자

5.

'진짜 감동이네' 숨 막히는 대결 속에도 보여준 우정, 폰세-디아즈 MVP 경쟁은 아직 진행 중[대전현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.