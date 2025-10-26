'대전 출입 금지' LG 박해민, 1회초 스파이더맨 수비 → 5회말 문동…

|
|
|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 박해민이 호수비 이후 홈런까지 폭발했다.
LG 선발 톨허스트가 선두타자 손아섭에게 우전 안타를 맞았다. 리베라토를 내야 뜬공 처리했다.
1사 1루에서 톨허스타가 문현빈에게 좌중간 큼지막한 타구를 허용했다. 중견수 키를 넘어 좌중간을 꿰뚫을 법했다.
박해민은 유독 한화전에 멋진 수비를 자주 펼친다. 대전 출입 금지라는 농담까지 나왔을 정도다. 박해민이 한국시리즈에서도 시작부터 전매특허 펜스플레이를 뽐낸 것이다.
톨허스트가 후속 노시환에게 좌전 안타를 맞으면서 박해민의 수비가 더욱 값지게 느껴졌다. 박해민의 수비가 없었다면 실점과 직결될 만한 상황.
톨허스트는 2사 1, 2루에서 채은성을 삼진으로 돌려세워 이닝을 마쳤다.
박해민은 공격에서도 존재감을 발휘했다. 2-0의 불안한 리드를 이어가던 5회말, 귀중한 추가점에 앞장섰다.
박해민은 2볼 2스트라이크에서 한화 선발 문동주를 상대로 우월 솔로 홈런을 쏘아 올렸다. 문동주의 커브를 걷어 올려 우측 담장을 넘겼다.
잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com