'대전 출입 금지' LG 박해민, 1회초 스파이더맨 수비 → 5회말 문동…

기사입력 2025-10-26 15:38


26일 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 KS 1차전. 5회말 LG 박해민이 한화 문동주를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 그라운드를 돌고 있는 박해민. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.26/

26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 1회초 1사 1루 한화 문현빈 안타성 타구를 LG 중견수 박해민이 처리하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 5회말 LG 박해민이 솔로포를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] LG 트윈스 박해민이 호수비 이후 홈런까지 폭발했다.

박해민은 26일 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 한화와의 한국시리즈 1차전에 9번 타자 겸 중견수로 선발 출전했다. 박해민은 1회초 한화의 장타를 지우는 수비를 보여줬다. 5회말에는 달아나는 솔로 홈런을 폭발했다.

LG는 1회초부터 위기를 맞이했지만 박해민이 구해냈다.

LG 선발 톨허스트가 선두타자 손아섭에게 우전 안타를 맞았다. 리베라토를 내야 뜬공 처리했다.

1사 1루에서 톨허스타가 문현빈에게 좌중간 큼지막한 타구를 허용했다. 중견수 키를 넘어 좌중간을 꿰뚫을 법했다.

하지만 박해민이 드넓은 수비 범위를 자랑했다. 박해민은 신속하게 낙구지점을 포착해 달려갔다. 박해민은 담장에 부딪히며 타구를 낚아챘다.

박해민은 유독 한화전에 멋진 수비를 자주 펼친다. 대전 출입 금지라는 농담까지 나왔을 정도다. 박해민이 한국시리즈에서도 시작부터 전매특허 펜스플레이를 뽐낸 것이다.

톨허스트가 후속 노시환에게 좌전 안타를 맞으면서 박해민의 수비가 더욱 값지게 느껴졌다. 박해민의 수비가 없었다면 실점과 직결될 만한 상황.


톨허스트는 2사 1, 2루에서 채은성을 삼진으로 돌려세워 이닝을 마쳤다.

박해민은 공격에서도 존재감을 발휘했다. 2-0의 불안한 리드를 이어가던 5회말, 귀중한 추가점에 앞장섰다.

박해민은 2볼 2스트라이크에서 한화 선발 문동주를 상대로 우월 솔로 홈런을 쏘아 올렸다. 문동주의 커브를 걷어 올려 우측 담장을 넘겼다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

