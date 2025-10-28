이럴거면 왜 뽑았지? 김혜성 또 외면! '6시간 39분' 18회말까지 벤…

이럴거면 왜 뽑았지? 김혜성 또 외면! '6시간 39분' 18회말까지 벤치만 지켰다 → 지독한 로버츠, 도대체 언제 쓰려고?

데이비드 로버츠 LA 다저스 감독이 김혜성을 또 외면했다. 연장 18회말까지 가는 6시간 39분 대혈투를 펼쳤음에도 김혜성은 벤치만 지켰다.
다저스는 28일 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2025 메이저리그 포스트시즌 토론토 블루제이스와의 월드시리즈 3차전서 연장 18회 사투 끝에 6대5로 승리했다. 5-5로 맞선 18회말 프레디 프리먼이 끝내기 솔로 홈런을 폭발했다. 다저스는 시리즈 2승 1패 우위를 점했다.AFP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] 데이비드 로버츠 LA 다저스 감독이 김혜성을 또 외면했다. 연장 18회말까지 가는 6시간 39분 대혈투를 펼쳤음에도 김혜성은 벤치만 지켰다.

다저스는 28일 미국 LA 다저스타디움에서 열린 2025 메이저리그 포스트시즌 토론토 블루제이스와의 월드시리즈 3차전서 연장 18회 사투 끝에 6대5로 승리했다. 5-5로 맞선 18회말 프레디 프리먼이 끝내기 솔로 홈런을 폭발했다. 다저스는 시리즈 2승 1패 우위를 점했다.

김혜성은 월드시리즈 엔트리에 포함됐으나 3차전까지 출전을 못했다. 외야수 앤디 파헤스가 극도로 부진하면서 김혜성이 기회를 받을 수 있지 않을까 기대를 모았으나 로버츠 감독은 냉정했다.

토론토는 벤치 멤버 5명을 모두 활용했다.

하지만 다저스는 최대한 주전 라인업을 유지했다.

다저스의 첫 대타는 무려 연장 13회말이 돼서야 나왔다. 선두타자 토미 에드먼이 2루타를 치고 나갔다. 키케 에르난데스 타석에 대타 미구엘 로하스가 등장했다. 김혜성을 대주자로 투입할 법한 타이밍이었지만 움직이지 않았다. 로하스가 희생번트를 댔다. 이어 파헤스 타석에 알렉스 콜이 대타로 다시 나왔다. 콜은 내야 뜬공 아웃됐다.

토론토는 2사 3루에서 오타니 쇼헤이와 무키 베츠를 모두 고의사구로 내보냈다. 프리먼이 중견수 뜬공에 그쳐 득점에 실패했다.


Oct 27, 2025; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers first baseman Freddie Freeman (5) celebrates with manager Dave Roberts (30) after hitting a walk off home run in the eighteenth inning against the Toronto Blue Jays during game three of the 2025 MLB World Series at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Oct 27, 2025; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Dodgers first baseman Freddie Freeman (5) celebrates with teammates after hitting a walk off home run in the eighteenth inning against the Toronto Blue Jays during game three of the 2025 MLB World Series at Dodger Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Los Angeles Dodgers' Shohei Ohtani celebrates their win against the Toronto Blue Jays during the 18th inning in Game 3 of baseball's World Series, Monday, Oct. 27, 2025, in Los Angeles. (AP Photo/Mark J. Terrill)

14회말 1사 1, 2루 찬스에서도 대주자 김혜성을 볼 수는 없었다.


주전 야수 교체는 13회말 대타 2회가 처음이자 마지막이었다. 로버츠는 그러나 팀을 승리로 이끌며 자신의 선택이 옳았다는 것을 증명했다.

다저스는 연장 18회말에 드디어 웃었다. 프리먼이 중앙 담장을 넘기는 끝내기 홈런을 폭발했다. 이 엄청난 혈전에 마침표를 찍었다.

양 팀 합계 투수 19명이 쏟아진 사투였다.

김혜성은 올해 정규시즌 71경기에 출전했다. 타율 2할8푼을 기록했다. 포스트시즌에서는 1경기 대주자 출전이 전부다. 필라델피아 필리스와의 디비전시리즈 연장 11회말에 대주자로 들어가 끝내기 득점의 주인공이 됐다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

