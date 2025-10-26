'꽈당 창기' LG 홍창기 "10m가 100m처럼 보였어요" → 송구 포기한 노시환, 오뚝이처럼 일어난 홍창기 [KS1]

기사입력 2025-10-26 17:22


'꽈당 창기' LG 홍창기 "10m가 100m처럼 보였어요" → 송구 포…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수 안타 때 홈을 향하던 홍창기가 넘어졌다 다시 일어나 달리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

'꽈당 창기' LG 홍창기 "10m가 100m처럼 보였어요" → 송구 포…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수 안타 때 홈을 향하던 홍창기가 넘어졌다 다시 일어나 달리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

'꽈당 창기' LG 홍창기 "10m가 100m처럼 보였어요" → 송구 포…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수 안타 때 홍창기가 홈을 파고들고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 노시환은 송구를 포기했다. LG 트윈스 홍창기는 넘어졌지만 오뚝이처럼 일어나서 뛰었다. 그게 두 팀의 차이였다.

LG는 26일 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 한화 이글스와의 한국시리즈 1차전에서 8대2로 완승했다. 공격 수비 세밀한 부분에서 LG와 한화의 차이가 크게 드러났다.

6회말이 승부처였다.

2-0으로 앞서던 LG는 5회말에 2점을 달아났다. 하지만 한화가 6회초에 곧장 2점을 따라붙으면서 추격 흐름이 형성됐다. LG가 6회말을 빈손으로 넘기면 7회부터 대접전이 예상됐다.

LG가 더 높은 집중력을 보여줬다. 한화는 볼넷 2개에 몸에 맞는 공 1개로 만루 위기를 자초했다. LG 신민재가 2타점 적시타를 때렸다.

다음이 문제였다. 오스틴이 삼진을 당하고 2사 1, 2루. 김현수가 다시 좌전 안타를 쳤다.

2루 주자 홍창기가 3루를 돈 직후 미끄러졌다. 중계플레이가 이미 3루까지 온 상황.

그런데 한화 3루수 노시환이 당연히 실점을 예상했는지 주자를 체크하지 않았다. 공을 받고 멀뚱히 서 있었다. 그틈에 홍창기는 벌떡 일어나서 홈으로 돌진했다.


6-2에서 끝날 공격이 7-2가 되면서 주자 1, 2루로 계속됐다. LG는 문보경의 쐐기타까지 나오면서 한화를 완전히 주저앉혔다.


'꽈당 창기' LG 홍창기 "10m가 100m처럼 보였어요" → 송구 포…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수 안타 때 홈을 향하던 홍창기가 넘어졌지만 한화 3루수 노시환이 홈 송구를 포기하며 실점을 허용했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

'꽈당 창기' LG 홍창기 "10m가 100m처럼 보였어요" → 송구 포…
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수 안타 때 홈을 향하던 홍창기가 넘어졌지만 한화 3루수 노시환이 홈 송구를 포기하며 실점을 허용했다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/
경기 후 홍창기는 넘어진 상황을 떠올리며 "10m 정도 남았는데 100m 같았다"며 혀를 내둘렀다.

LG는 아찔한 상황이었다. 홍창기가 올 시즌 무릎을 다쳤다가 시즌 막판에 복귀했다. 홍창기가 다쳤던 무릎으로 또 넘어진 것이다.

홍창기는 "잔디에 물기가 있어서 제가 더 집중해서 돌았어야 했다. 다리에 힘을 덜 주는 바람에 미끄러졌다. 지금 괜찮다"며 안심시켰다.

LG가 손쉬운 승리를 거뒀다. 홍창기는 "아무래도 저희 선수들이 경험도 있고 하니까 잘 준비했던 것 같다. 초반에 선취점 내면서 더 집중할 수 있었고 긴장감도 풀렸다. 공을 많이 보고 최대한 출루하도록 노력했는데 팀에 도움이 됐다"고 기뻐했다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'46세' 황우슬혜 "30대 중반 이후 연하들만 교제..연상 안 좋아해" 솔직 고백

2.

임라라, '산후 출혈'에도 응급실 뺑뺑이 폭로..."죽겠구나 싶었다" ('엔조이커플')

3.

‘이병헌♥’ 이민정이 이민정 낳았네..이소연·왕빛나 “딸, 진짜 붕어빵” 감탄

4.

'산후 출혈' 임라라 "쌍둥이 손 못 잡아볼 뻔...응급실, 산모 안 받아줘 더 위급" [전문]

5.

이현이, '결혼식 거품' 피팅비 문화 일침 "예비부부 간절함 이용하는 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까지 [KS1]

2.

LG 8-2 승리. 우승 확률 87.5%. 톨허스트 막고, 강타선 첫날부터 터지고. 모든게 염갈량 생각대로다[KS1 리뷰]

3.

[인천 리뷰]인천, 결국 승격전쟁 마침표…경남 3:0 완파 'K리그2 조기우승+K리그1 복귀'

4.

대충격 노시환, 홈 송구를 포기했다 → 한국시리즈에 맞는 수비인가 [KS1]

5.

[K리그1 현장리뷰]"'맨유 출신'린가드 미쳐 날뛰었다" 강원전 후반 멀티골로 '0-2→4-2' 기적의 역전승 지휘…죽다 살아난 문선민의 '1도움'

스포츠 많이본뉴스
1.

'똑같은 1사 3루' 한화는 얼었고, LG는 뛰었다 → 노시환의 악송구까지 [KS1]

2.

LG 8-2 승리. 우승 확률 87.5%. 톨허스트 막고, 강타선 첫날부터 터지고. 모든게 염갈량 생각대로다[KS1 리뷰]

3.

[인천 리뷰]인천, 결국 승격전쟁 마침표…경남 3:0 완파 'K리그2 조기우승+K리그1 복귀'

4.

대충격 노시환, 홈 송구를 포기했다 → 한국시리즈에 맞는 수비인가 [KS1]

5.

[K리그1 현장리뷰]"'맨유 출신'린가드 미쳐 날뛰었다" 강원전 후반 멀티골로 '0-2→4-2' 기적의 역전승 지휘…죽다 살아난 문선민의 '1도움'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.