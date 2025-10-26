'꽈당 창기' LG 홍창기 "10m가 100m처럼 보였어요" → 송구 포…

|
[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 한화 이글스 노시환은 송구를 포기했다. LG 트윈스 홍창기는 넘어졌지만 오뚝이처럼 일어나서 뛰었다. 그게 두 팀의 차이였다.
2-0으로 앞서던 LG는 5회말에 2점을 달아났다. 하지만 한화가 6회초에 곧장 2점을 따라붙으면서 추격 흐름이 형성됐다. LG가 6회말을 빈손으로 넘기면 7회부터 대접전이 예상됐다.
LG가 더 높은 집중력을 보여줬다. 한화는 볼넷 2개에 몸에 맞는 공 1개로 만루 위기를 자초했다. LG 신민재가 2타점 적시타를 때렸다.
2루 주자 홍창기가 3루를 돈 직후 미끄러졌다. 중계플레이가 이미 3루까지 온 상황.
그런데 한화 3루수 노시환이 당연히 실점을 예상했는지 주자를 체크하지 않았다. 공을 받고 멀뚱히 서 있었다. 그틈에 홍창기는 벌떡 일어나서 홈으로 돌진했다.
6-2에서 끝날 공격이 7-2가 되면서 주자 1, 2루로 계속됐다. LG는 문보경의 쐐기타까지 나오면서 한화를 완전히 주저앉혔다.
LG는 아찔한 상황이었다. 홍창기가 올 시즌 무릎을 다쳤다가 시즌 막판에 복귀했다. 홍창기가 다쳤던 무릎으로 또 넘어진 것이다.
홍창기는 "잔디에 물기가 있어서 제가 더 집중해서 돌았어야 했다. 다리에 힘을 덜 주는 바람에 미끄러졌다. 지금 괜찮다"며 안심시켰다.
LG가 손쉬운 승리를 거뒀다. 홍창기는 "아무래도 저희 선수들이 경험도 있고 하니까 잘 준비했던 것 같다. 초반에 선취점 내면서 더 집중할 수 있었고 긴장감도 풀렸다. 공을 많이 보고 최대한 출루하도록 노력했는데 팀에 도움이 됐다"고 기뻐했다.
잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com