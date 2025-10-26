투수를 해야 하나? 포수가 149km 파이어볼러라니, 국대 마무리 기 죽…

|
[스포츠조선 나유리 기자]괜히 도루를 잘 잡는 게 아니네. SSG 랜더스 포수 조형우가 '파이어볼러'로 거듭났다.
그러다보니 선수들이 오히려 신이 났다. 며칠전부터 몸을 만들고, 누가 시키지도 않았는데 자발적으로 야구장에 나와 훈련을 하고, 난리가 났다.
양팀 감독인 한유섬과 오태곤은 나름의 드래프트를 거쳐, 신중하게 선수를 지명했다. 섬팀의 선발 투수는 원래 유격수인 박성한, 곤팀의 선발 투수는 원래 포수인 조형우였다.
지난해에도 같은 이벤트에서 투수로 나와 구속 135km를 마크했던 박성한은 이날 목표 구속으로 140km을 설정했다. 진짜 최고 140km은 기록했는데, 상대 타자 한두솔에게 선제 투런 홈런을 맞는 바람에 꿈은 이뤘지만 머쓱하게 웃으며 마운드를 내려와야 했다.
고교 시절까지는 투수로 종종 등판했다는 박성한과 달리, 상대팀 선발 투수인 조형우는 "중학교때 이후로 투수를 해본 적이 없다"고 했다. 그는 강견 포수로 빼어난 2루 송구 능력을 자랑한다. 투구에 대한 기대치도 자연스럽게 높아진 상황. 조형우는 "투수의 고충을 이미 조금 느끼고 있긴 한데, 내가 공을 받기만 했던 투수들의 마음을 한번 느껴보겠다"고 각오를 다졌다.
이날 양팀 선발 투수들은 부상 방지를 위해 1이닝씩만 던졌다. 다들 다소 아쉬워하는 표정. 그런데 조형우를 비웃게 만든 포부를 던진 이가 있었다. 바로 동갑내기 절친한 친구 조병현이었다.
SSG의 마무리 투수이자, 국가대표팀에도 발탁된 조병현은 이날 섬팀의 1번타자 '리드오프'로 나섰는데, 그는 "형우의 공을 쉽게 넘겨서 홈런을 치겠다"는 도전장을 내밀었다.
조형우는 크게 비웃으며 "이거는 '노코멘트' 하겠다. 직접 보시면 안다. 말도 안되는 이야기인데, 답하기도 입이 아프다. 보시면 압니다. 지켜봐주세요"라고 답했다.
그리고 실제 성사된 대결에서 조형우가 완승을 거뒀다. 1번타자 조병현을 아주 평범한 3루수 플라이로 처리했고, 다음 타자 문승원을 삼진으로, '불혹의 핫코너 3루수' 노경은까지 유격수 직선타로 잡아냈다. 이날 조형우의 최고 구속은 무려 149km가 찍혔다. SSG는 시즌 실제 경기처럼 전광판을 운영했는데, 구속 역시 뻥튀기 할 수 없는 정직한 기록이었다. 조형우의 투구때 149km가 찍히자 장내가 술렁이기도 했다.
149km는 국내 투수들 중에서도 상당수는 도달하지 못하는 수치. 조형우에게는 새로운 재능을 확인한 무대가 됐다.
나유리 기자 youll@sportschosun.com