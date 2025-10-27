이대로 원사이드 시리즈? 1승으로 급변하는 가을야구, 아직은 모른다 → LG는 방심 금물, 한화도 실망 금물

기사입력 2025-10-27 11:11


이대로 원사이드 시리즈? 1승으로 급변하는 가을야구, 아직은 모른다 → …
26일 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 KS 1차전. 8회말 2사 후 마운드에 오른 한화 김서현. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.26/

이대로 원사이드 시리즈? 1승으로 급변하는 가을야구, 아직은 모른다 → …
26일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 1차전. LG가 8대2로 승리하며 기선을 제압했다. 신민재와 하이파이브하는 염경엽 감독. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.26/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 1차전이 의외로 싱겁게 끝났다. 하지만 아직은 모른다. 가을야구는 단 한 경기, 어쩌면 단 한 순간에도 분위기가 급변한다.

LG 트윈스는 26일 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 한화 이글스와의 한국시리즈 1차전에서 8대2로 완승했다.

LG가 모든 면에서 우위였다. 투수 타격 수비 주루 하나부터 열까지 LG가 앞섰다. 한화는 경험 부족 탓인지 체력 한계 탓인지 제 기량을 발휘하지 못했다. LG의 일방적인 시리즈가 될 것이라는 관측이 벌써 나온다.

1차전 흐름이 과연 시리즈 전체를 지배할 것인지는 미지수다. 당장 이번 와일드카드 결정전과 플레이오프만 봐도 그렇다.

삼성은 와일드카드 결정전 1차전에서 에이스 후라도 카드가 꺾였다. 정규시즌 포함 10연승을 달려온 NC의 기세가 대단했다. 삼성은 '업셋' 불안감에 휩싸였다. 그러나 2차전 원태인이 6이닝 무실점으로 NC를 봉쇄했다.

삼성과 한화는 플레이오프 1차전 합계 17득점 난타전을 벌였다. 한화의 방망이가 예상 외로 뜨겁게 불타올랐다. 그런데 2차전 최원태가 한화 타선을 7이닝 1실점으로 제압해버렸다. 오히려 삼성이 한화의 2선발 와이스를 두들겨 4이닝 만에 조기 강판시켰다. 4차전에서 삼성이 김영웅의 연타석 3점포를 앞세워 대역전을 거둬 분위기가 완전히 넘어간 듯 보였지만 5차전은 또 한화의 대승으로 끝났다.

그래서 한국시리즈 2차전 한화 선발투수 류현진의 책임이 막중하다. 1차전 8득점 신바람을 낸 LG 타선을 류현진이 차갑게 얼려버린다면 흐름은 180도 반전될 수 있다.

류현진은 마침 'LG 천적'으로 유명하다. 올해 4경기 1승 무패 25이닝 3실점 평균자책점 1.08을 기록했다.


이대로 원사이드 시리즈? 1승으로 급변하는 가을야구, 아직은 모른다 → …
26일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 1차전. 한화가 2대8로 패한 가운데 노시환 등 선수들이 아쉬워하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.26/

이대로 원사이드 시리즈? 1승으로 급변하는 가을야구, 아직은 모른다 → …
26일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 1차전. LG가 8대2로 승리하며 기선을 제압했다. 선수들이 환호하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.26/

LG도 변수가 있다. 외국인투수 치리노스가 갑자기 담 증상을 나타낸 탓에 2차전 출격이 불발됐다. 토종 에이스 임찬규가 출격한다. 임찬규 또한 한화전 성적이 좋았다. 올해 5경기 34이닝 7실점(6자책) 2승 1패 평균자책점 1.59를 기록했다.

김경문 한화 감독은 1차전 패배 후 "(LG가)역시 우승한 팀 답게 짜임새가 여전히 좋아 보였다. 내일은 우리 타선이 분발하고 준비 잘해서 내일은 한화가 이길 수 있도록 준비 잘하겠다"고 말했다.

LG는 방심 금물, 한화 또한 실망 금물이다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김송 "민주당 ♥강원래 장애인 복지? 동성애 합법·낙태허용 교묘히 숨겨놔"

2.

‘우주메리미’ 불법 촬영 연출 논란…시청자 “가해자 중심 서사 불편”

3.

달리기만 하는거였어? 정혜영 “♥션, 요리 아예 안 해…0점” 폭소

4.

400kg 무대장치에 깔린 성악가, 2년 투병 끝에 사망

5.

'공개 열애 두 번' 한혜진 "내가 왜 이제까지 결혼하지 않았는지.." ('누난 내게 여자야')

스포츠 많이본뉴스
1.

'한국 축구 좌절' 손흥민 유럽 복귀+AC밀란 이적설 종결..."아무것도 없는 루머, 고려하지도 않고 있다"

2.

"야말 이 XX야 더 입 털어봐!" 엘 클라시코 몸싸움 대폭발..."레알은 항상 훔치잖아" 광역 도발→비니시우스 분노의 돌진

3.

'악재가 아닌 호재다.' 첫 완봉승의 기억, 류현진 맞대결도 호투. 2승 ERA 0.78 극강. 임찬규는 우승확률 100% 길을 뚫을까[KS2 포커스]

4.

그렇게 띄워주더니…"손흥민, MLS 신인상은 어려울 듯" 현지 매체 냉정한 평가, 대체 왜?

5.

'자력우승 나 때문에 못 해' LG 4번타자의 자책 → 첫 타석에 문동주의 154km를 쾅! 문보경 마저 부활했다

스포츠 많이본뉴스
1.

'한국 축구 좌절' 손흥민 유럽 복귀+AC밀란 이적설 종결..."아무것도 없는 루머, 고려하지도 않고 있다"

2.

"야말 이 XX야 더 입 털어봐!" 엘 클라시코 몸싸움 대폭발..."레알은 항상 훔치잖아" 광역 도발→비니시우스 분노의 돌진

3.

'악재가 아닌 호재다.' 첫 완봉승의 기억, 류현진 맞대결도 호투. 2승 ERA 0.78 극강. 임찬규는 우승확률 100% 길을 뚫을까[KS2 포커스]

4.

그렇게 띄워주더니…"손흥민, MLS 신인상은 어려울 듯" 현지 매체 냉정한 평가, 대체 왜?

5.

'자력우승 나 때문에 못 해' LG 4번타자의 자책 → 첫 타석에 문동주의 154km를 쾅! 문보경 마저 부활했다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.