구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티,…

[스포츠조선 백지은 기자] 클론 구준엽의 근황이 공개됐다.
18일 대만 CTWANT는 서희제 가족의 축하 파티에 참석한 구준엽의 모습을 공개했다.
구준엽은 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 갈색 반팔 티셔츠를 입고 등장했다. 그는 장모인 황춘매의 어깨에 팔을 두르고 따뜻하고 다정한 모습을 보였다. 다만 구준엽은 예전의 근육질 몸매를 연상하기 어려울 정도로 야윈 모습이라 안타까움을 더했다. 구준엽은 지난 2월 아내 서희원의 사망 이후 식음을 거의 전폐, 14kg 이상 살이 빠질 정도로 큰 슬픔에 빠졌으며 매일 서희원의 유골이 안치된 금보산을 찾아 애도의 시간을 가져온 것으로 알려졌다.
구준엽과 서희원은 1998년 1년여간 교제하다 헤어졌다. 이후 서희원은 2011년 중국인 사업가 왕소비와 결혼해 1남 1녀를 뒀지만, 2021년 이혼했다. 이 소식을 들은 구준엽이 서희원의 옛날 번호로 연락을 취하며 두 사람은 극적으로 재회, 2022년 결혼했다. 그러나 서희원은 지난 2월 일본여행 중 급성폐렴으로 사망했다.
