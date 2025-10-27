구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

기사입력 2025-10-27 17:25


구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티,…

[스포츠조선 백지은 기자] 클론 구준엽의 근황이 공개됐다.

18일 대만 CTWANT는 서희제 가족의 축하 파티에 참석한 구준엽의 모습을 공개했다.

서희원의 동생인 서희제는 17일 제60회 골든벨 시상식에서 '미스 낫 쉬 시티'로 버라이어티쇼 진행자상을 수상했다. 시상식 다음날인 18일 서희제는 타이베이시 다안구의 인기 스키야키 레스토랑에서 가족들과 함께 비공개 축하 파티를 열었다. 이 자리에는 구준엽도 참석해 눈길을 끌었다.

구준엽은 모자와 마스크로 얼굴을 가린 채 갈색 반팔 티셔츠를 입고 등장했다. 그는 장모인 황춘매의 어깨에 팔을 두르고 따뜻하고 다정한 모습을 보였다. 다만 구준엽은 예전의 근육질 몸매를 연상하기 어려울 정도로 야윈 모습이라 안타까움을 더했다. 구준엽은 지난 2월 아내 서희원의 사망 이후 식음을 거의 전폐, 14kg 이상 살이 빠질 정도로 큰 슬픔에 빠졌으며 매일 서희원의 유골이 안치된 금보산을 찾아 애도의 시간을 가져온 것으로 알려졌다.

구준엽과 서희원은 1998년 1년여간 교제하다 헤어졌다. 이후 서희원은 2011년 중국인 사업가 왕소비와 결혼해 1남 1녀를 뒀지만, 2021년 이혼했다. 이 소식을 들은 구준엽이 서희원의 옛날 번호로 연락을 취하며 두 사람은 극적으로 재회, 2022년 결혼했다. 그러나 서희원은 지난 2월 일본여행 중 급성폐렴으로 사망했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

2.

"피가 수도꼭지처럼"…'손민수♥'임라라, 산후 출혈 사투 고백[SC이슈]

3.

유준상, 공연 중 칼 맞아 마취 없이 11바늘 “환불 걱정에 무대 복귀”

4.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

5.

이정재, '현란했던' 유재석 과거 폭로 "20대 때 많이 놀러 다녀" ('유퀴즈')

연예 많이본뉴스
1.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

2.

"피가 수도꼭지처럼"…'손민수♥'임라라, 산후 출혈 사투 고백[SC이슈]

3.

유준상, 공연 중 칼 맞아 마취 없이 11바늘 “환불 걱정에 무대 복귀”

4.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

5.

이정재, '현란했던' 유재석 과거 폭로 "20대 때 많이 놀러 다녀" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

2.

손흥민 앞길 막을 초대형 루머...'신계' 네이마르+메시 재결합 가능성 "인터 마이매이행 루머'

3.

낭만 찾다 망한다! 커쇼, 마지막 월드시리즈 구경만.. → 로버츠 말 얼버무렸다

4.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

5.

PS 12경기 타율 0.093인데도 월드시리즈까지 선발 출전중. 로버츠의 뚝심 "수비력을 생각하면 그가 최적이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.