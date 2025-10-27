어떻게 이기는 팀이 더 지독한가 → 홈런타자 번트 시킨 LG, 그걸 실책…

|
|
[스포츠조선 한동훈 기자] 1점에 대한 간절함은 앞서고 있는 LG 트윈스에게 더 강하게 느껴졌다. 뒤진 한화 이글스는 1점이라도 모으고 아껴서 악착 같이 따라가야 했지만 오히려 집중력을 상실했다.
경기 막판에는 '집요함'의 차이까지 드러났다.
LG는 10-5로 앞선 7회말, 단 1점을 더 내려고 지독한 작전을 펼쳤다. 선두타자 오지환이 2루타를 치고 나가자 보내기번트를 지시한 것이다. 그 타자는 심지어 3회말 한화 선발 류현진에게 2점 홈런을 폭발한 박동원이었다.
하지만 LG는 보다 확실하고 완벽한 승리를 위해 냉정하게 판단했다. 무사 1루도 아닌 무사 2루에서 타격감이 좋은 박동원에게 희생번트를 대도록 했다.
박동원도 정확하게 작전을 수행했다. 3루수 앞에 번트를 잘 댔다.
|
|
|
여기에서 한화가 수비 실책을 저질렀다. 한화 3루수 노시환이 평범한 수비 동작에서 실수를 범했다. 평범한 땅볼 같았는데 1루에 악송구가 나왔다. 2루 주자 오지환이 3루를 돌아 홈에 무혈 입성했다.
LG는 11-5로 도망갔다. 계속된 무사 1루에서 또 보내기번트를 댔다. 1사 2루에서 박해민 홍창기가 범타로 물러나면서 추가득점에 실패하긴 했지만 1점에 얼마나 목말랐는지 엿보이는 대목이다.
추격하는 한화의 플레이가 극명하게 대비됐다. LG 보다 더욱 집중해서 베이스 하나, 아웃카운트 하나, 볼카운트 하나라도 아껴야 했으나 오히려 느슨한 모습을 노출했다.
노시환은 1차전서도 상대 주자 상황을 체크하지 않아 실점 빌미를 제공했다. 노시환은 1차전 적시타를 치고 2차전도 홈런을 쳤지만 수비 실수가 더 큰 잔상을 남겼다. 한화는 사소한 집중력 부터 회복해야 반전이 가능할 것으로 보인다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com