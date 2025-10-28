'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 조기 강판, 벼랑 끝에 몰린 이글스

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
한화 이글스 정신적 지주 선발 투수 류현진이 19년 만에 오른 한국시리즈 무대에서 무너지고 말았다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com

[잠실=스포츠조선 박재만 기자] 한화 이글스의 정신적 지주 류현진이 한국시리즈에서 무너지자 더그아웃 분위기는 싸늘해졌다.

2006년 10월 29일 삼성 라이온즈와의 한국시리즈 6차전 이후 19년 만에 한국시리즈 마운드에 오른 류현진의 어깨는 무거웠다.

한화 이글스가 27일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 한국시리즈 2차전까지 내주며 벼랑 끝에 몰렸다.

플레이오프에서 완벽한 피칭으로 MVP에 오른 문동주가 한국시리즈 1차전 선발 등판했지만 기대와 달리 부진했다. 문동주는 LG 타선 상대로 4⅓이닝 4피안타(1피홈런) 3볼넷 3탈삼진 4실점 3자책을 기록하며 패전투수가 됐다.


1차전 패배로 반드시 2차전은 잡아야 했던 한화는 정신적 지주 류현진을 선발 투수로 내세웠다. 지난 2006년 한국시리즈 이후 일수로는 6,938일 만에 한국시리즈 마운드에 오른 류현진은 1회부터 전력을 다해 피칭했다.


'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
19년 만에 한국시리즈 2차전 선발 투수로 마운드에 오른 한화 류현진이 혼신의 힘을 다해 역투했다.
1회초 한화 타선은 선발 류현진을 위해 장타를 연이어 터뜨렸다. 리드오프 황영묵이 초구를 노려 안타를 날리며 공격의 물꼬를 텄다. 이후 1사 1루에서 3번 타자 문현빈이 LG 선발 임찬규의 3구째 체인지업을 걷어 올려 우측 담장을 넘겼다. 선제 투런포로 기선 제압에 성공한 한화. 문현빈의 투런포 직후 4번 타자 노시환까지 솔로포를 터뜨리며 백투백 홈런을 기록했다. 눈 깜짝할 사이 홈런포 두 방으로 3점을 뽑아내자 한화 더그아웃 분위기는 어느 때보다 뜨거웠다.

한번 불붙은 한화 타선은 쉽게 꺼지지 않았다. 2사 이후에도 집중력을 발휘했다. 6번 타자 손아섭이 2루타를 날리자 하주석은 투수 정면을 뚫어내며 적시타를 생산했다. 1회에만 4점을 뽑아낸 한화 타선. 류현진은 넉넉한 득점 지원 속 19년 만에 한국시리즈 마운드에 올랐다.


'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
선제 투런포를 터뜨린 문현빈을 반긴 추승우 코치와 황영묵.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
문현빈 투런포 직후 솔로포를 터뜨린 4번 타자 노시환은 포효했다.
류현진의 1회는 완벽했다. 선구안이 좋은 LG 리드오프 홍창기와 8구까지 가는 풀카운트 승부 끝 삼진 처리하며 첫 아웃카운트를 올렸다. 이어진 승부에서 신민재와 오스틴을 외야 뜬공 처리하며 류현진은 쾌조의 스타트를 끊었다.

문제는 2회부터였다. 갑자기 제구가 흔들리기 시작한 류현진은 추운 날씨에 손이 얼어붙은 탓인지 날카롭던 제구가 몰리기 시작했다. 2회 김현수와 문보경에게 연속 안타 허용 후 오지환에게 볼넷을 내주며 무사 만루 위기를 자초했다. 류현진이 흔들리자 마운드를 찾은 포수 최재훈은 선발 투수의 어깨를 쓰다듬은 뒤 다시 승부를 이어 나갔다.


'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
2회 들어 갑자기 흔들리기 시작한 류현진을 찾은 포수 최재훈은 선발 투수 어깨를 쓰다듬었다.
류현진은 무사 만루 위기에서 박동원과 승부에서 주무기 체인지업을 던졌지만 적시타를 허용하고 말았다. 유격수 하주석이 다이빙 캐치를 시도했지만 강한 타구는 수비를 뚫어내고 외야로 빠져나갔다. 아웃카운트 1개도 올리지 못한 채 이어진 무사 2,3루. 구본혁 타석 때는 운까지 따르지 않았다. 투수 앞 강습 타구가 류현진 발에 맞고 2루수 옆으로 튀었다. 스타트를 끊었던 방향과 반대로 타구가 흘러 나가자 급히 몸을 던진 2루수 황영묵의 수비도 속수무책이었다.


'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
이날 류현진 천적은 박동원이었다. 추격을 알린 2타점 적시타 이후 투런포까지 터뜨렸다.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
박동원의 뜨거운 타격감은 그대로 더그아웃 분위기까지 뜨겁게 달궜다.
4점 차 리드가 순식간에 사라지자 천하의 류현진도 당황한 표정을 지었다. 동점이 되자 마운드를 찾은 양상문 투수코치는 끝까지 류현진을 믿고 다시 더그아웃으로 향했다.

동점에서 끊어야 했던 류현진의 2회는 쉽사리 종료되지 않았다. 이어진 무사 1루 박해민의 번트 이후 홍창기의 역전 적시타까지 나오며 류현진은 굳은 표정으로 더그아웃에 들어섰다.

1회 4대0으로 시작했던 경기가 2회가 4대5로 역전되자 뜨거웠던 한화 분위기도 급격히 차가워졌다. 추가 실점은 막아야 했던 3회 류현진의 제구는 잡히지 않았다. 2회 장타를 허용했던 박동원과 3회 2사 1루 승부를 펼친 류현진은 3B 1S 카운트에서 주무기 체인지업을 던졌지만 한복판에 몰린 변화구는 투런포로 연결되고 말았다.


'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
류현진을 강판 시킨 박동원의 투런포.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
LG 타선 앞에서 무너진 한화 선발 류현진은 고개를 떨궜다.
3회 이닝을 마친 류현진은 고개를 떨군 채 더그아웃에 들어섰다. 19년 만에 오른 한국시리즈 마운드에서 무너진 류현진은 불펜 가장 깊숙한 곳에서 말없이 경기를 지켜봤다.

정신적 지주 류현진이 3이닝 동안 7피안타(1홈런) 1볼넷 2탈삼진 7실점 무너지며 한화는 한국시리즈 2차전까지 내주고 말았다.

더그아웃에서 경기를 지켜보던 1차전 선발 문동주의 표정은 어두웠다. 불펜에서 끝까지 포기하지 않고 응원하던 황준서, 정우주, 김서현도 1회 이후 타선이 침묵하는 사이 LG 타선이 폭발하며 13점을 뽑아내자 답답한 표정을 지었다.

최종 스코어 5-13 대패한 한화. 굳은 표정으로 그라운드에 나온 류현진은 한화 원정 팬들을 향해 인사를 건넨 뒤 잠시 LG 선수들을 바라본 채 경기장을 나섰다.


'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
등판 직전 불펜으로 향하는 선발 류현진을 따른 폰세, 와이스, 문동주.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
류현진이 조기 강판을 지켜본 문동주.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
불펜에서 대기하던 황준서와 정우주도 류현진 선배의 호투를 기대했지만 결과는 정반대였다.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
마무리 김서현도 답답한 표정으로 경기를 끝까지 지켜봤다.

'충격에 빠진 류현진과 한화' 19년 만에 오른 한국시리즈 무대 7실점 …
한국시리즈 1차전과 2차전을 모두 내주며 벼랑 끝에 몰린 한화 류현진은 잠시 LG 벤치를 바라봤다.

1.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

2.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

3.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

4.

"피가 수도꼭지처럼"…'손민수♥'임라라, 산후 출혈 사투 고백[SC이슈]

5.

'현대 사돈' 백지연, 유독가스 마셔 응급실行 "폐 치명상 걱정"[SC리뷰]

