원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"…

[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 원슈타인이 열애 사실을 깜짝 고백했다.
팬들은 원슈타인과 지호의 커플 사진을 보며 뜨거운 응원을 보냈다. 이에 원슈타인은 "님들 저한테는 진짜 관심없으면서 같이 찍은 사진은 정말 많이 좋아해 주시네요"라며 "지호에 대해 궁금하실 것 같아서 이야기 해보자면 제 가스라이팅을 통해 3기니, 엑스 비전 등 다양한 비트 초안을 완성하며 데뷔했고 그외에도 '밸런타인' 뮤직비디오 감독을 하는 등 활동 영역을 넓히고 있었는데 이번에 신작 '달팽이2' 뮤직비디오로 다시 컴백 예정이라고 합니다"라고 소개했다.
이와 함께 원슈타인은 지호와 함께 스위스 여행을 즐기는 사진도 공개, 달달한 연인의 모먼트를 보여줬다. 원슈타인은 "이 사람도 내가 없었으면 멋진 선생님이 되어서 아이들 가르치고 우당탕탕 재밌게 살면서 또 이런 일 저런 일 경험했을 텐데 이렇게 나랑 만나 둘이 천천히 경치도 보면서 오르내려서 다행이고 감사하다"고 애정을 드러냈다.
