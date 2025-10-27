원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"[SC이슈]

기사입력 2025-10-27 19:10


원슈타인, ♥지호와 깜짝 열애 고백 "7년째♥, 커리어 같이 만든 사람"…

[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 원슈타인이 열애 사실을 깜짝 고백했다.

원슈타인은 최근 자신의 계정에 "2018년도 달팽이 둘"이라며 지호와 함께 찍은 사진을 게재했다.

그는 "사진 몰래 올리니까 진짜 떨린다. 제가 얼마나 싹퉁바가지가 없냐면요. 이때 2년 안에 제가 월수익 100만원도 못 벌면 헤어져야 된다 그랬어요. 그런데 지금도 가끔 싸우면 싸우는 거랑 별개로 지호가 나의 커리어 초반부터 같이 만들어 온 사람이니까 우리는 반반 나눠가지는 거라고"라고 회상했다.

팬들은 원슈타인과 지호의 커플 사진을 보며 뜨거운 응원을 보냈다. 이에 원슈타인은 "님들 저한테는 진짜 관심없으면서 같이 찍은 사진은 정말 많이 좋아해 주시네요"라며 "지호에 대해 궁금하실 것 같아서 이야기 해보자면 제 가스라이팅을 통해 3기니, 엑스 비전 등 다양한 비트 초안을 완성하며 데뷔했고 그외에도 '밸런타인' 뮤직비디오 감독을 하는 등 활동 영역을 넓히고 있었는데 이번에 신작 '달팽이2' 뮤직비디오로 다시 컴백 예정이라고 합니다"라고 소개했다.

이와 함께 원슈타인은 지호와 함께 스위스 여행을 즐기는 사진도 공개, 달달한 연인의 모먼트를 보여줬다. 원슈타인은 "이 사람도 내가 없었으면 멋진 선생님이 되어서 아이들 가르치고 우당탕탕 재밌게 살면서 또 이런 일 저런 일 경험했을 텐데 이렇게 나랑 만나 둘이 천천히 경치도 보면서 오르내려서 다행이고 감사하다"고 애정을 드러냈다.

원슈타인은 2018년 데뷔, Mnet '쇼미더머니', MBC '놀면 뭐하니' 등을 통해 얼굴을 알렸다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

2.

'35세 애 둘 엄마' 강소라, '♥10세 연상' 한의사 남편이 잘 해주나…대학생 비주얼[SCin스타]

3.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

4.

아이유는 실패했는데…손예진, '현빈♥예진' 이름 다 찾고 환호

5.

'42세' 한혜진, 연하 전 남친과 결별 후..."왜 이제까지 결혼하지 않았는지"

연예 많이본뉴스
1.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

2.

'35세 애 둘 엄마' 강소라, '♥10세 연상' 한의사 남편이 잘 해주나…대학생 비주얼[SCin스타]

3.

구준엽, 마스크로 얼굴 가리고 근육 실종된 근황…"故 서희원 가족 파티, 다정해"[SC이슈]

4.

아이유는 실패했는데…손예진, '현빈♥예진' 이름 다 찾고 환호

5.

'42세' 한혜진, 연하 전 남친과 결별 후..."왜 이제까지 결혼하지 않았는지"

스포츠 많이본뉴스
1.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

2.

'MBC 청룡때부터 찐팬' 여신 배우, 한국시리즈 2차전 시구한다

3.

염갈량도 모르는 치리노스 상태. "4차전도 못할 정도는 아닌듯" 3차전 손주영 가능성 급부상[잠실 코멘트]

4.

LG 초대형 변수 발생?…염갈량 앉자마자 우려했다 "갑자기 이렇게" [KS2]

5.

'0.093' 골칫거리 드디어 빠진다, '중견수 키케-좌익수 콜' 로버츠 구상中...그래도 김혜성은 아니야

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.