웃으며 퇴근한 임찬규, '울트라 메가 트윈스포 고마워' [잠실 현장]

|
[잠실=스포츠조선 정재근 기자] 체면 구긴 한화 킬러 임찬규가 팀의 압도적인 화력 덕분에 결국 웃었다.
LG 트윈스가 27일 서울 잠실구장에서 열린 한국시리즈 2차전에서 한화 이글스를 13대5로 대파하며 2연승을 거뒀다.
올 시즌 임찬규는 한화전 5경기에서 2승1패, 평균자책점 1.59로 강했지만, 이날만큼은 달랐다.
1회초 선두타자 황영묵의 안타를 시작으로 문현빈과 리베라토에게 연속 홈런을 맞았다. 이어 손아섭의 2루타와 하주석의 적시타까지 터지며 순식간에 4점을 내줬다.
|
0-4로 뒤진 2회말, 한화 선발 류현진이 LG 타자들의 방망이에 무너졌다. 선두타자 김현수와 문보경의 연속 안타에 이어 오지환이 볼넷으로 출루하며 무사 만루의 찬스가 만들어졌다. 류현진에게 강한 박동원이 체인지업을 공략해 2타점 2루타를 때려냈다. 이어 구본혁의 타구가 류현진의 발을 맞고 굴절되며 우중간으로 흘렀다. 2, 3루 주자가 모두 홈을 밟으며 4-4 동점.
|
|
|
임찬규도 안정을 찾는 듯했다. 2회와 3회를 실점없이 넘기며 이닝을 채워갔다. 하지만 4회초 1사 후 볼넷, 실책, 볼넷으로 1사 만루의 위기를 자초하고 말았다. 결국 이닝을 마치지 못한 채 김영우와 교체됐다. 김영우는 리베라토를 내야 뜬공으로 처리했지만, 문현빈에게 밀어내기 볼넷을 내줬다.
|
|
|