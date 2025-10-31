한화 어쩌면 마지막인데…문동주, 140㎞대 직구라니→1이닝 조기 강판, …

|
|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] 벼랑 끝에 몰린 한화 이글스가 최고 변수를 맞았다.
올 시즌 11승을 거둔 선발 투수로 플레이오프에서는 구원 등판을 해 2이닝, 4이닝을 무실점으로 막으며 MVP에 올랐다.
그러나 체력적인 문제는 어쩔 수 없었다. 한국시리즈에서는 선발로 돌아왔지만, 100%의 기량을 바라기에는 역부족이었다. 더욱이 4일 휴식 후 등판. 1차전 선발로 나와 4⅓이닝 4안타(1홈런) 3볼넷 3탈삼진 4실점(3자책)을 기록했다.
절체절명의 위기. 문동주가 다시 중책을 맡았다. 그러나 지친 기색이 역부족이었다. 최고 160km가 나오던 직구 구속은 평균 140km대에 그쳤다. 최고 구속은 150km. 한 개에 불과했다.
|
문보경을 상대로는 직구 구속인 140km, 146km가 나온 가운데 모두 볼이 되면서 볼넷이 됐다. 이후 오스틴의 땅볼로 2사 1,3루가 된 가운데 오지환은 7구의 승부 끝에 삼진을 잡아냈다. 2S 이후 볼 3개가 나왔지만, 바깥쪽 포크볼에 오지환의 방망이가 헛 돌면서 위기를 넘겼다.
총 투구수는 21개. 한화 벤치가 결단을 내렸다. 2회초 정우주를 마운드에 올렸다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com
|