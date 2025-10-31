[공식] '연락 두절'된 장동주 찾았다 "소재 파악돼..걱정 끼쳐 죄송"

|
[스포츠조선 조지영 기자] 배우 장동주의 소재가 파악돼 팬들을 안도하게 했다.
장동주의 소속사 넥서스이엔엠은 31일 오후 스포츠조선을 통해 "장동주의 소재가 파악됐다. 다행히 우려했던 상황은 아니었다. 걱정을 끼쳐 죄송하다"고 밝혔다.
장동주의 사과문이 공개된 이후 소속사는 당혹감을 금치 못하며 급하게 장동주의 소재 파악에 나섰고 실제로 장동주의 소재가 파악되지 않아 걱정을 키웠다. 다행히 이날 오후 늦게 소속사가 장동주의 소재를 파악, 연락이 닿으면서 해프닝으로 마무리가 됐다.
홍콩 배우 장국영을 닮은 외모로 눈도장을 찍은 장동주는 2017년 방영된 KBS2 드라마 '학교 2017'로 데뷔했고 영화 '정직한 후보' '핸섬가이즈', 넷플릭스 시리즈 '트리거' 등에 출연하며 얼굴을 알렸다. 지난 2021년 8월에는 음주운전 뺑소니범을 잡은 사실이 알려져 화제를 모았다.
특히 장동주는 지난 3월 송지효가 소속된 넥서스이엔엠과 전속계약을 맺은 뒤 활발한 작품 활동을 예고했다. 내년에는 SBS 드라마 '오늘부터 인간입니다만'를 통해 시청자를 만날 예정이었고 최근 '오늘부터 인간입니다만' 촬영을 마친 상태다.
