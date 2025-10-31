도대체 안타를 몇 개나 훔쳐 가는거야? 속타는 한화, LG 호수비 퍼레이…

도대체 안타를 몇 개나 훔쳐 가는거야? 속타는 한화, LG 호수비 퍼레이드 '미쳤다'

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 4회말 1사 하주석의 타구를 잡은 문보경이 1루를 밟고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.31/

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 4회말 박해민이 최재훈의 타구를 호수비로 잡아낸 후 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] LG 트윈스가 호수비로 깔끔하게 1이닝을 지웠다.

LG 트윈스는 31일 대전 한화생명볼파크에서 한화 이글스와의 포스트시즌 한국시리즈 5차전을 치렀다.

LG는 시리즈 전적 3승1패로 2년 만에 한국시리즈 우승까지 1승만을 남겨두게 됐다. 두 팀 모두 총력전을 선언한 5차전.

LG는 홍창기(우익수)-신민재(2루수)-김현수(좌익수)-문보경(1루수)-오스틴 딘(지명 타자)-오지환(유격수)-박동원(포수)-구본혁(3루수)-박해민(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-이원석(우익수)-심우준(유격수)이 선발 출전했다.

1회초 선취점을 낸 LG는 2회말 1실점을 했다. 3회초 1사 만루에서 오지환의 희생플라이로 한 점을 더한 가운데 LG가 호수비로 걸어잠그기에 들어갔다.

올 시즌 탄탄한 수비가 빛났던 LG. 4회말에 제대로 보여줬다. 1사에서 하주석의 타구가 1루수와 2루수 사이로 날아갔다. 1루수 문보경이 몸을 날렸고, 타구는 그대로 문보경의 글러브로 빨려들어갔다.


31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 4회말 박해민이 최재훈의 타구를 호수비로 잡아낸 후 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/
다음은 외야 차례. 최재훈이 앤더슨 톨허스트의 커브를 받아쳤다. 타구는 가운데 담장쪽으로 뻗어나갔다. 타구음이 들리자마자 박해민이 스타트를 끊었다. 전력 질주를 한 박해민은 여유롭게 담장 근처에서 공을 잡아냈다.


톨허스트는 팔을 번쩍 들면서 호수비를 펼친 박해민에게 고마움을 전했다.

호수비 행진에 톨허스트는 3자범퇴로 이닝을 마쳤다. 한 점이 간절한 한화로서는 속이 타는 순간이었다.
대전=이종서기자 bellstop@sportschosun.com


31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 4회말 톨허스트가 최재훈의 타구를 잡아낸 중견수 박해민의 호수비에 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.31/

