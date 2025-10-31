도대체 안타를 몇 개나 훔쳐 가는거야? 속타는 한화, LG 호수비 퍼레이…

|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] LG 트윈스가 호수비로 깔끔하게 1이닝을 지웠다.
LG는 홍창기(우익수)-신민재(2루수)-김현수(좌익수)-문보경(1루수)-오스틴 딘(지명 타자)-오지환(유격수)-박동원(포수)-구본혁(3루수)-박해민(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.
한화는 손아섭(지명타자)-루이스 리베라토(중견수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-채은성(1루수)-하주석(2루수)-최재훈(포수)-이원석(우익수)-심우준(유격수)이 선발 출전했다.
올 시즌 탄탄한 수비가 빛났던 LG. 4회말에 제대로 보여줬다. 1사에서 하주석의 타구가 1루수와 2루수 사이로 날아갔다. 1루수 문보경이 몸을 날렸고, 타구는 그대로 문보경의 글러브로 빨려들어갔다.
톨허스트는 팔을 번쩍 들면서 호수비를 펼친 박해민에게 고마움을 전했다.
호수비 행진에 톨허스트는 3자범퇴로 이닝을 마쳤다. 한 점이 간절한 한화로서는 속이 타는 순간이었다.
대전=이종서기자 bellstop@sportschosun.com
