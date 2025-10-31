'아차' 가랑이 사이로 빠진 번트. 일부러 안잡은 '신스틸러'의 센스. …

|
[대전=스포츠조선 권인하 기자]놓쳤나 했는데 일부러 잡지 않았다. 그리고 병살타와 삼진.
2-1로 앞선 3회말. 손아섭의 좌전안타와 리베라토의 볼넷으로 무사 1,2루의 위기에서 3번 문현빈의 타석. 문현빈은 1,2구때는 희생번트 자세를 취했는데 연속 볼이 오자 3구째는 타격을 했으나 파울. 2B1S에서 4구째에 문현빈은 다시 번트 자세를 취했고 이번엔 3루쪽으로 번트를 댔다. 타구가 떴다가 라인 안쪽으로 떨어졌고 앞으로 뛰어온 3루수 구본혁이 잡으려 했다. 그런데 공이 구본혁의 가랑이사이로 빠져나가며 모두 깜짝 놀랐다. 그러나 이내 타구는 3루 파울라인을 벗어나며 파울이 됐다.
LG는 3차전에선 유격수 오지환이 1사 1,2루의 위기에서 플라이 타구를 일부러 떨어뜨려 병살 플레이를 해 위기를 탈출하기도 했다. 큰 경기에서 수비의 중요성은 말할 수 없이 크다. 큰 경기에서도 흔들리지 않는 LG의 좋은 수비를 보여준 장면들이었다.
대전=권인하 기자 indyk@sportschosun.com