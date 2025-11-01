'NO 3연투'로 우승한 21세기 최초의 감독 → 역대 최고의 '관리자'…

|
|
|
[스포츠조선 한동훈 기자] 역대 최고의 '관리자(Manager)'라 칭해도 과언이 아니다. 염경엽 LG 트윈스 감독이 3년 임기 동안 2차례 통합 우승에 성공했다.
LG의 2025년 처음이자 마지막 3연투가 포스트시즌인 한국시리즈 5차전에 나왔다. 그나마도 올 시즌 39경기 41이닝만 던진 마무리투수 유영찬이었다. 데미지가 사실상 없었다고 봐도 무방하다.
LG는 10월 31일 대전에서 열린 한화와의 한국시리즈 5차전에서 4대1로 승리하며 웅장한 마침표를 찍었다. 시리즈 전적 4승 1패로 트로피를 거머쥐었다. 정규시즌과 한국시리즈까지 통합 우승이다. 2023년에 이어서 징검다리 통합 우승 대업을 달성했다.
|
|
|
8구단 체제를 유지하던 KBO리그는 2013년 9구단, 2015년 10구단으로 급격히 몸집을 불렸다. 정규시즌도 128경기에서 144경기로 늘어났다. 같은 풀에서 구단이 늘어나니 선수 수급이 어려워졌다. 외국인선수 보유가 2명에서 3명으로 늘었으며 2026년에는 아시아쿼터까지 도입된다.
2012년 규정이닝을 채운 투수가 8팀에 22명이었다. 2025년은 10팀으로 2팀이 더 많은데 22명으로 똑같다. 외국인투수도 없던 1993년에는 규정이닝을 채운 투수가 34명이나 됐다.
21세기 야구에서 5선발은 커녕 3선발도 제대로 돌아가는 팀이 소수라는 뜻이다. 선발투수가 일찍 내려가면 남은 이닝은 불펜이 막아야 하고 필승조 출전 빈도는 높아질 수밖에 없다.
그렇다고 LG가 올해 3연투를 돌려도 되지 않을만큼 풍족한 필승조를 보유했느냐 하면 그것도 아니다. LG의 불펜 평균자책점은 4.25로 리그 3등이었다. 구원 이닝과 출전 경기 리그 상위 10명에 이름을 올린 선수는 김진성 1명 뿐이다. 전반기에는 김진성 박명근에게 의존하면서 김영우를 키웠다. 후반기에는 이정용 유영찬을 중용했다. 김강률과 장현식을 컨디션이 좋을 때 잘 활용했다. 이지강 백승현 함덕주 등도 요소요소에서 능력을 극대화시켰다.
|
|
염경엽 감독은 "한 시즌을 치르면서 정말 어려움이 많았지만 그 어려움들을 우리 프런트, 코칭스태프, 선수단이 서로 소통하고 메워갔다. 누구 한 사람 특출나게 잘해서 우승한게 아니다. 팀이라는 울타리 안에서 서로 마음을 공유하면서 만들었다고 우승한 것 같다"고 모두와 공을 나눴다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com