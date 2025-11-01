[공식발표]'구자욱 또 낙마+문성주 OUT' 대표팀, 이재원 깜짝 발탁……

|
[스포츠조선 김민경 기자] 한국 야구대표팀에 또 변화가 생겼다. 삼성 라이온즈 외야수 구자욱과 LG 트윈스 외야수 문성주가 낙마했다. 부상 탓이다.
구자욱은 올해는 건강히 다시 태극마크를 달 줄 알았지만, 이번에는 옆구리에 이상이 생겨 당장은 휴식과 치료에 집중하기로 했다. 이번 대표팀은 2026년 월드베이스볼(WBC) 대비 성격이 강하지만, 어쨌든 평가전을 위해 소집되는 만큼 무리할 이유는 없다.
대표팀은 구자욱과 문성주의 빈자리에 상무 외야수 이재원을 깜짝 발탁했다. LG 트윈스 거포 유망주인 이재원은 '잠실 빅보이'라는 별명을 갖고 있다. 올해 상무 소속으로 퓨처스리그 78경기, 타율 0.329(277타수 91안타), 26홈런, 91타점 맹타를 휘둘러 LG 복귀 후 기대감을 높이고 있다. LG 유니폼을 다시 입기 앞서 이재원은 대표팀에서 먼저 가능성을 보여줄 예정이다.
'2025 NAVER K-BASEBALL SERIES'에 참가하는 대표팀은 오는 2일부터 훈련을 시작한다. 2일과 3일 훈련은 고양국가대표야구훈련장에서 진행되며 4일부터는 고척스카이돔으로 장소를 옮겨 12일 출국 전까지 훈련한다.
2025 NAVER K-BASEBALL SERIES는 오는 8일~9일 고척스카이돔에서 열리는 체코 대표팀과 2경기로 시작되며, 오는 15일~16일 이틀에 걸쳐 일본 도쿄돔에서 일본 대표팀과 2경기를 치를 예정이다.
이번 대표팀에서 활약한 선수들은 2026년 3월에 열리는 WBC에 출전할 가능성이 커져 의미가 있다.
한편 지난달 31일 한국시리즈를 마친 LG와 한화 소속 선수들은 휴식을 조금 더 취한 뒤 오는 4일 고척 훈련부터 합류할 예정이다.
김민경 기자 rina1130@sportschosun.com