'미스터리' 7억이나 투자해 지명한 157km 초특급 신인, 왜 마무리 …

[스포츠조선 김용 기자] 왜 박준현은 마무리 캠프 명단에 없는 거지?
눈에 띄는 건 베테랑 이형종, 임병욱, 김태진에 올해 주전으로 맹활약한 이주형, 임지열 등도 명단에 포함됐다는 것.
기존 키움이 팀 운영 방향과 달라진 모습이다. 키움은 신인, 젊은 선수들 활용도가 매우 높은 팀. 그래서 마무리 캠프부터 신인 선수들을 대거 합류시켜왔다. 정확히 표현하면, 마무리 캠프를 아예 1, 2년차 선수들로만 꾸려 '루키 캠프' 형식으로 진행했다. 지난해에도 신인, 2년차 선수들이 대만으로 떠나 집중 훈련을 했다. 운동도 운동이지만, 명상 시간도 포함시키는 등 신인 선수들 '맞춤형 프로그램'으로 주목을 받았다. 지난해 드래프트 전체 1번 정현우도 이 과정을 다 거쳤다.
그런데 왜 마무리 캠프에 데려가지 않는 것일까. 하루라도 빨리 프로의 체계적인 훈련을 통해 실전용으로 성장시키기 바쁜데 말이다.
또, 결국 내년 성적이 나기 위해서는 신인도 신인이지만 기존 선수들의 경기력 향상도 중요하다는 결론이 내려졌다. 베테랑이나 준주전급 선수가 마무리 훈련을 하고 싶어도, 할 수가 없는 아이러니컬한 상황이었다.
지난 시즌 도중 단장으로 선임된 허승필 단장과 설 감독이 처음 치르는 합동 훈련의 방향이 기존과 완전히 달라졌다. 키움이 어떻게 달라질 것인가.
김용 기자 awesome@sportschosun.com