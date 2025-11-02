23년 우승뒤 3위. 25년 우승 뒤엔? 왜 왕조 기틀 잡혔다고 하나[LG 우승]

기사입력 2025-11-02 09:59


23년 우승뒤 3위. 25년 우승 뒤엔? 왜 왕조 기틀 잡혔다고 하나[L…
'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 선수단이 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/

23년 우승뒤 3위. 25년 우승 뒤엔? 왜 왕조 기틀 잡혔다고 하나[L…
'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 박해민, 염경엽 감독, 임찬규가 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/

23년 우승뒤 3위. 25년 우승 뒤엔? 왜 왕조 기틀 잡혔다고 하나[L…
'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 박해민이 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/

[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스의 팀 구성을 보면 조화롭다는 말이 맞는 듯 싶다.

LG에서 큰 오지환 임찬규 홍창기 등과 같은 터줏대감들이 있고, 김현수 박해민 박동원 장현식 등 외부에서 온 구원군들이 있다. 그리고 문보경 문성주 손주영 유영찬 송승기 등 새롭게 자라나는 영건들도 있다. 기존의 선수들에 필요한 부분에 좋은 선수를 데려오고 유망주들을 키우면서 만든 최고의 팀이 만들어졌다.

LG는 2002년 준우승 이후 2013년 2위로 플레이오프에 오를 때까지 10년간 가을야구를 하지 못하는 암흑기를 버텨야 했다. 어느새 약팀의 이미지가 생겼던 LG가 이젠 7년 연속 포스트시즌에 오르고 3년 동안 두번의 한국시리즈를 제패하는 강팀이 됐다.

그리고 2025년 통합 우승은 'LG 왕조'의 기틀을 잡았다고 볼 수 있는, 육성까지 이뤄낸 성과여서 더욱 뜻깊은 1년으로 평가된다.

2023년 우승 이후 2024년 재도전 때 LG는 베테랑 포수 이성우를 방출하고 김민성이 FA로 이적하는 등 주전 뒤를 받쳐주던 백업 선수들이 빠져나가면서 젊은 선수들이 백업을 맡아야 했다. 하지만 생각만큼 성장이 이뤄지지 않았고, 주전들의 체력 부담이 커지면서 KIA와의 우승 경쟁에서 밀리더니 삼성에게마저 추월당해 3위로 시즌을 마쳐야 했다.

올시즌 성적과 성장을 모두 이루겠다는 목표를 잡은 염경엽 감독은 주전들의 체력을 위해 과감하게 필요한 순간마다 백업 선수들을 기용했다. 구본혁 이주헌 송찬의 최원영 천성호 이영빈 박관우 등을 넣으면서 성장과 함께 주전들에게 휴식을 줬다. 결과는 성공이었다. 모든 유망주들이 다 성장할 수는 없지만 구본혁은 타격에서 눈을 떠 주전급이 됐고, 최원영도 확실한 외야 백업, 천성호는 내외야가 모두 가능한 천천후 자원이 됐다.


23년 우승뒤 3위. 25년 우승 뒤엔? 왜 왕조 기틀 잡혔다고 하나[L…
'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 선수단이 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/

23년 우승뒤 3위. 25년 우승 뒤엔? 왜 왕조 기틀 잡혔다고 하나[L…
'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 박해민이 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/

23년 우승뒤 3위. 25년 우승 뒤엔? 왜 왕조 기틀 잡혔다고 하나[L…
'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 선수단이 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/
마운드 역시 풍성해졌다. 지난해 5선발로 9승을 올린 손주영은 2년차 징크스 없이 11승을 올리며 확실한 에이스로 거듭났다. 한국시리즈에서도 3차전서 5이닝 무실점의 좋은 피칭으로 큰 경기에서 강한 면모를 보였다. 군에서 온 송승기가 5선발을 맡아 무려 11승을 거두는 엄청난 성적을 올렸다. 전체 국내 투수 중 단 10명만 성공한 규정이닝도 채웠다. 한국시리즈에선 불펜으로 보직을 바꿔 1,2차전서 안정적인 호투를 했다.

고졸 신인 김영우도 필승조까지 올라서며 올해 입단힌 신인 중 가장 성공한 케이스로 꼽힌다. 내년에 군에서 돌아오는 김윤식 이민호 이재원 등이 가세하면 더욱 전력은 강해질 수 있다. 게다가 2년간 미국에 있던 고우석이 돌아올 가능성이 크다.


1군에서 타격 재질을 보여준 박관우, 강속구를 뿌렸던 박시원은 한국시리즈 엔트리에 들어가 비록 경기에 나서지는 못했지만 더그아웃에서 선배들의 경기를 직접 보면서 큰 경기의 분위기를 체험했다. 내년 1라운드 신인 양우진까지 내년에 키울 가능성 있는 유망주들도 많다.

염 감독은 10월 31일 5차전서 우승을 차지한 뒤 "일주일만 즐기겠다"면서 "올해 가장 힘들었던게 중간 투수다. 내년에도 김영우가 잘하면서 신인 투수 2명 정도 키우려고 한다. 이정용 함덕주 장현식을 한단계 업그레이드 시키겠다. 내년에 돌아오는 김윤식은 풀시즌이 어려울 수 있어 6선발로 쓰며 기존 선발의 과부하를 막아주면서 같이 시즌을 운영하는게 좋을 것?グ객?며 내년시즌 우승을 위한 대략적인 구상을 밝혔다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

브라이언, 300평 단독주택 고충 "이웃들이 주말마다 집 투어 와" ('아는 형님')

2.

'장관급' 박진영 말에 '경청'하는 시진핑이라니..."말씀 나눌 수 있어 기뻐"

3.

심형탁, 안타까운 고백 "♥사야+子하루 없었으면 나는 외톨이" ('형탁 사야의 하루')

4.

'54세' 김승수, 건설사 딸에 공개구혼 "올 때 100만 원 지참해달라" ('동치미')

5.

김준호, ♥김지민과 신혼생활 자랑 "요리 다 잘해, 갈비찜·김치찌개 최고"(독박투어4)

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 능가했다" MLS 데뷔 7경기만에 메시-SON 뛰어넘다니…페널티킥 6골은 '함정'

2.

"유빈!유빈!몽펠리에의 응원" 만리장성 또 넘은 신유빈,'세계8위'첸이 꺾고 WTT챔피언스 첫 4강행[WTT챔피언스 몽펠리에]

3.

[챔십현장]백승호 다이빙헤더골! 시즌 2호골 작렬! 버밍엄 1-0 포츠머스(전반 진행 중)

4.

[챔십현장리뷰]'백승호 2호골' 버밍엄, 포츠머스에 4대0 대승! 양민혁 51분 출전

5.

"범인은 손흥민 7번 후계자" 런던더비서 극악의 경기력, 'xG 0.05'토트넘, 첼시에 0-1 패→프랭크 '분노의 물병킥'

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 능가했다" MLS 데뷔 7경기만에 메시-SON 뛰어넘다니…페널티킥 6골은 '함정'

2.

"유빈!유빈!몽펠리에의 응원" 만리장성 또 넘은 신유빈,'세계8위'첸이 꺾고 WTT챔피언스 첫 4강행[WTT챔피언스 몽펠리에]

3.

[챔십현장]백승호 다이빙헤더골! 시즌 2호골 작렬! 버밍엄 1-0 포츠머스(전반 진행 중)

4.

[챔십현장리뷰]'백승호 2호골' 버밍엄, 포츠머스에 4대0 대승! 양민혁 51분 출전

5.

"범인은 손흥민 7번 후계자" 런던더비서 극악의 경기력, 'xG 0.05'토트넘, 첼시에 0-1 패→프랭크 '분노의 물병킥'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.