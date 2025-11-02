23년 우승뒤 3위. 25년 우승 뒤엔? 왜 왕조 기틀 잡혔다고 하나[L…

|
[스포츠조선 권인하 기자]LG 트윈스의 팀 구성을 보면 조화롭다는 말이 맞는 듯 싶다.
그리고 2025년 통합 우승은 'LG 왕조'의 기틀을 잡았다고 볼 수 있는, 육성까지 이뤄낸 성과여서 더욱 뜻깊은 1년으로 평가된다.
2023년 우승 이후 2024년 재도전 때 LG는 베테랑 포수 이성우를 방출하고 김민성이 FA로 이적하는 등 주전 뒤를 받쳐주던 백업 선수들이 빠져나가면서 젊은 선수들이 백업을 맡아야 했다. 하지만 생각만큼 성장이 이뤄지지 않았고, 주전들의 체력 부담이 커지면서 KIA와의 우승 경쟁에서 밀리더니 삼성에게마저 추월당해 3위로 시즌을 마쳐야 했다.
고졸 신인 김영우도 필승조까지 올라서며 올해 입단힌 신인 중 가장 성공한 케이스로 꼽힌다. 내년에 군에서 돌아오는 김윤식 이민호 이재원 등이 가세하면 더욱 전력은 강해질 수 있다. 게다가 2년간 미국에 있던 고우석이 돌아올 가능성이 크다.
1군에서 타격 재질을 보여준 박관우, 강속구를 뿌렸던 박시원은 한국시리즈 엔트리에 들어가 비록 경기에 나서지는 못했지만 더그아웃에서 선배들의 경기를 직접 보면서 큰 경기의 분위기를 체험했다. 내년 1라운드 신인 양우진까지 내년에 키울 가능성 있는 유망주들도 많다.
염 감독은 10월 31일 5차전서 우승을 차지한 뒤 "일주일만 즐기겠다"면서 "올해 가장 힘들었던게 중간 투수다. 내년에도 김영우가 잘하면서 신인 투수 2명 정도 키우려고 한다. 이정용 함덕주 장현식을 한단계 업그레이드 시키겠다. 내년에 돌아오는 김윤식은 풀시즌이 어려울 수 있어 6선발로 쓰며 기존 선발의 과부하를 막아주면서 같이 시즌을 운영하는게 좋을 것?グ객?며 내년시즌 우승을 위한 대략적인 구상을 밝혔다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com