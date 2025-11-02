"무조건 1선발이다. 이런 투수 절대 없다" 그런데 재계약이 고민된다…대…

|
[스포츠조선 나유리 기자]적응을 끝낸 내년이면 더 좋은 투수가 된다는 확신이 있다. 그런데 재계약이 고민된다. 대체 무엇 때문일까.
SSG 구단은 준플레이오프 탈락 후 재빨리 다음 시즌 구상에 돌입했다. 외국인 선수 계약 역시 최우선으로 중요한 업무다. 올 시즌 함께했던 앤더슨, 화이트, 기예르모 에레디아 모두 리그 최상급 선수들이지만, 다음 시즌에도 함께할 수 있을지는 지금으로써는 물음표다.
당연히 재계약쪽으로 기울 수밖에 없지만, 한가지 고민해봐야 하는 포인트가 있다. 올 시즌 화이트가 보여준 수비 불안이다. 미국에서 메이저리그까지 경험했던 화이트는 올해 유독 수비에서 불안한 모습을 여러 차례 노출했다.
땅볼을 잡아 내야수, 포수들에게 송구를 해야하는 상황에서 악송구가 여러 차례 나왔다. 투수 앞 땅볼때 1루에 황당 악송구가 나오기도 하고, 심지어 준플레이오프에서도 1루주자 김성윤이 뛰자 평범하게 던져도 아웃이었을 타이밍에 2루 악송구를 저지르며 어려운 상황을 자초했다.
물론 이런 화이트의 약점을 노려, 미국과는 다르게 상대팀 타자들이 도루나 기습 번트를 높은 비율로 시도하기도 하고, 투수가 조급해질 수밖에 없는 환경이 만들어지기도 했다. 이 부분이 2년차때는 과연 얼마나 개선되고 안정될 수 있느냐가 재계약 여부를 확정짓는 관건이 될 것으로 보인다.
일단 재계약 가능성 자체는 높게 보인다. 이제 월드시리즈가 끝나서 본격적으로 메이저리그 구단들이 선수단 정리에 나서겠지만, KBO리그에 올 수 있을만한 선수들 가운데 화이트 이상급의 투수는 거의 없을 것으로 보인다. 단, 고민하는 포인트를 어떻게 풀어나갈지, 또 화이트가 혹시 미국 무대 재도전을 희망하느냐에 따라 변수는 남아있다.
