'이호범 김상호 루키 日 합류' 새 출범 박진만호, 오키나와 마무리 캠프…

'이호범 김상호 루키 日 합류' 새 출범 박진만호, 오키나와 마무리 캠프서 우승 담금질

기사입력 2025-11-03 11:28


지난 9월25일 대구 키움전 시구자로 나선 1라운더 루키 이호범. 사진제공=삼성 라이온즈

[스포츠조선 정현석 기자]사령탑을 확정 지은 삼성 라이온즈가 박진만 2기 체재로 마무리 캠프를 시작한다.

삼성은 지난달 31일 내년 시즌에 대비 일본 오키나와 마무리 캠프 일정을 시작했다.

선수단은 31일 부산 김해공항에서 진에어 LJ 371편을 통해 캠프 장소인 오키나와로 출국했다. 오키나와 온나손에 위치한 아카마 구장에서 10월 31일부터 11월 19일까지 총 19박 20일간의 일정을 소화할 예정이다.
지난 9월25일 대구 홈팬들에게 신고식을 하는 루키 김상호.사진제공=삼성 라이온즈
이번 마무리 캠프는 저연차 선수들 위주로 진행되며 기본기에 중점을 두고 훈련을 할 계획이다.

이번 마무리 캠프에는 이호범, 김상호, 장찬희, 박용재, 이서준(포수), 임주찬 등 2026 신인선수들도 합류, 기량 향상을 위해 땀을 흘릴 예정이다. 이들 신인 선수들은 11월 11일 조기 귀국할 계획이다.

