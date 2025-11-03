"또 다른 모습으로 그라운드 서겠다"…현역 마침표 찍는 국민거포, 지도자로 야구 인생 2막 열까

기사입력 2025-11-03 20:09


"또 다른 모습으로 그라운드 서겠다"…현역 마침표 찍는 국민거포, 지도자…
9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 준PO 삼성-SSG의 1차전. 삼성 박병호가 경기 전 훈련하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.9/

"또 다른 모습으로 그라운드 서겠다"…현역 마침표 찍는 국민거포, 지도자…
21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 7회말 대타 박병호가 안타를 치고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.21/

[스포츠조선 이종서 기자] "제 2의 목표를 향해 다시 한 걸음 나아가겠습니다."

삼성 라이온즈는 3일 박병호(39)의 은퇴 소식을 전했다

2005년 LG 트윈스 1차지명으로 뽑힌 뒤 넥센 히어로즈(현 키움), KT 위즈를 거쳐 지난해 5월 트레이드를 통해 삼성으로 이적했다.

삼성에서 새 출발을 한 박병호는 그해 23개의 홈런을 때려내면서 완벽한 부활을 선언했다.

올 시즌에는 77경기에 출전해 타율은 1할9푼9리에 머물렀지만, 15개의 홈런을 치면서 홈런타자로서 명성을 뽐냈다.

프로 통산 1767경기에 출전한 그는 통산 타율 2할7푼2리, 418홈런, 1244타점을 기록했다. 특히 2014년에 52홈런, 2015년에 53홈런을 기록하며 KBO리그 최초 2년 연속 50홈런이라는 기록을 세웠다.

총 6차례의 홈런왕에 오르는 등 KBO리그 홈런 역사에 한 획을 그었다.

KBO 뿐 아니라 2016년부터 2년간 메이저리그 미네소타(트리플A 로체스터 포함)에서 뛰기도 했다.


박병호는 자신의 에이전시인 '리코스포츠'를 통해서 은퇴 소감을 전했다.

박병호는 "LG 트윈스의 지명을 받으며 어린 시절부터 꿈꾸던 프로야구 선수의 길을 시작했다"라며 "팬 여러분의 응원 덕분에 홈런왕이라는 이름으로 불리고, 400 홈런이라는 큰 기록도 남길 수 있었다"고 고마운 마음을 전했다.

아울러 앞으로의 행보에 대해서는 "이제는 또 다른 모습으로 그라운드에 서보려 한다. 후배들을 가르치며, 야구를 계속 사랑하는 사람으로 남겠다"고 밝혔다.


"또 다른 모습으로 그라운드 서겠다"…현역 마침표 찍는 국민거포, 지도자…
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 삼성 박병호가 타격을 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/
다음은 박병호 은퇴 소감 전문.

안녕하세요, 박병호입니다.

2005년, LG 트윈스의 지명을 받으며 어린 시절부터 꿈꾸던 프로야구 선수의 길을 시작했습니다.

처음 그라운드에 섰던 날의 설렘과 떨림은 지금도 잊을 수 없습니다.

TV에서 보던 선배님들과 같은 유니폼을 입고 같은 하늘 아래에서 야구를 한다는 게 그저 믿기지 않았습니다.

LG트윈스, 키움 히어로즈, KT 위즈, 삼성 라이온즈에서 뛰며 정말 많은 사랑과 응원을 받았습니다.

팬 여러분의 응원 덕분에 홈런왕이라는 이름으로 불리고, 400홈런이라는 큰 기록도 남길 수 있었습니다.

그라운드 위의 모든 순간이 제 인생의 가장 큰 선물이었습니다.

시간이 흐르며 부상도 많아지고, 예전처럼 플레이하기 어렵다는 걸 느끼며 오랜 고민 끝에 은퇴를 결심했습니다.

아쉬움도 크지만, 그보다 더 큰 건 감사함입니다.

야구를 통해 만난 모든 사람들, 그리고 언제나 함께해 주신 팬 여러분 덕분에 저는 참 행복한 선수였습니다.

이제는 또 다른 모습으로 그라운드에 서보려 합니다.

후배들을 가르치며, 야구를 계속 사랑하는 사람으로 남겠습니다.

지금까지 응원해 주신 모든 분들, 진심으로 감사드립니다.

제2의 목표를 향해, 다시 한 걸음 나아가겠습니다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


"또 다른 모습으로 그라운드 서겠다"…현역 마침표 찍는 국민거포, 지도자…
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 삼성 박병호가 타석에 들어서고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[공식] 뮤지컬 배우 김준영, 유흥업소 영수증 올렸다 삭제→사생활 의혹 해명 "불법 행위 NO"

2.

'혈액암 재발' 안성기 근황..박중훈 "몸 안 좋아 마음 아파, 눈물 참았다" ('4인용식탁')

3.

성시경, 매니저 배신에 첫 심경고백 "가족처럼 믿었는데...견디기 힘든 시간”

4.

권상우♥손태영 子, 키 180cm 훈남에 운동 실력까지.."육상·축구팀서 러브콜"

5.

‘매니저 금전 피해’ 성시경 “믿었던 사람에게 상처…몸과 마음 상해, 공연 연기 고민”

스포츠 많이본뉴스
1.

'418HR' 국민거포, 전격 은퇴 선언 "팬들 잊지 못할 것"…'123SV' 특급 불펜도 현역 마침표 [공식발표]

2.

FA 38억 먹튀? → KS 무실점 했잖아. 미친 유관력의 사나이. 그래도 미안한 마음은 여전히.. "내년엔 무조건 풀타임"

3.

'토트넘 보고있나? 이것이 너희가 버린 SON의 위력이다' MLS 우승 향한 손흥민의 폭풍 활약, 플레이오프 2차전 1골-1도움으로 4강행 견인

4.

"손흥민은 내가 제일 잘 알아" 'PK 선방' 요리스, 1골 1도움 '10년 토트넘' 향한 찬사…신난 LA 감독 "막기 어렵다" 미소 만발

5.

'123SV-87HLD' 특급 불펜, 현역 마침표 찍는다…아내의 축하 "무한한 존경과 박수를 보낸다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'418HR' 국민거포, 전격 은퇴 선언 "팬들 잊지 못할 것"…'123SV' 특급 불펜도 현역 마침표 [공식발표]

2.

FA 38억 먹튀? → KS 무실점 했잖아. 미친 유관력의 사나이. 그래도 미안한 마음은 여전히.. "내년엔 무조건 풀타임"

3.

'토트넘 보고있나? 이것이 너희가 버린 SON의 위력이다' MLS 우승 향한 손흥민의 폭풍 활약, 플레이오프 2차전 1골-1도움으로 4강행 견인

4.

"손흥민은 내가 제일 잘 알아" 'PK 선방' 요리스, 1골 1도움 '10년 토트넘' 향한 찬사…신난 LA 감독 "막기 어렵다" 미소 만발

5.

'123SV-87HLD' 특급 불펜, 현역 마침표 찍는다…아내의 축하 "무한한 존경과 박수를 보낸다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.