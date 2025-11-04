"저는 다 알지 않나요" 38세인데 FA 최대어라고?…KS MVP 기량은 증명했다, 잔소리까지 가치 더한다

최종수정 2025-11-04 05:19

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 5차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 한국시리즈 MVP 김현수가 기념촬영을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.31/

26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. LG 김현수가 타격을 하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

[스포츠조선 이종서 기자] " 10개 구단이 다 알고 있을 거 같은데…."

김현수(37·LG 트윈스)는 2025년 시즌을 마치고 FA 자격을 얻었다.

2021년 시즌을 마치고 두 번째 FA 자격을 얻은 그는 LG와 4+2년 총액 115억원에 계약했다. 4년 90억원에 정해진 옵션을 충족할 경우 +2년이 연장되지만, 그 옵션을 충족하지 못했다.

김현수가 시장에 나오면서 복수의 구단이 군침을 흘리기 시작했다.

한국시리즈 5경기에서 타율 5할2푼9리(17타수 9안타)를 기록한 실력에 대해서는 의심의 여지가 없다.

정규시즌 140경기에 출전한 그는 타율 2할9푼8리 12홈런 90타점 OPS(장타율+출루율) 0.806을 기록하는 등 안정적인 타격 능력을 보여줬다. '에이징 커브'라는 말이 따라올 때도 있지만, 김현수의 타율은 언제나 3할 가까이에 맞춰져 있다.


30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한국시리즈 4차전 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 9회초 2사 2,3루 LG 김현수가 역전 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.30/
실력도 실력이지만, 김현수의 가치가 높은 건 팀을 이끄는 힘에 있었다.

팀 내에서도 '잔소리꾼'으로 통하던 그였다. LG는 김현수 이적 전후로 나뉜다는 말이 나올 정도다. 2006년 두산 베어스에 육성선수로 입단한 그는 2015년 두산의 한국시리즈 우승을 이끌고 미국 무대에 도전했다. 2018년 시즌을 앞두고 한국으로 돌아온 그는 LG와 4년 총액 115억원에 계약했다.


공교롭게도 LG는 김현수가 팀에 완벽하게 적응을 마친 2019년부터 7년 연속 가을야구 행진 중이다. 후배를 위해서 쓴소리를 아끼지 않으며 '악역'을 자처했다. 김현수의 잔소리 속에 팀이 하나로 뭉쳤고, 결국 강팀으로 거듭나기 시작했다.

몇몇 구단에서는 팀 내 '리더 부재'로 골머리를 앓고 있다. 단순히 고참이 아닌 후배를 위해서 '잔소리꾼'으로 나서는 선수가 없다는 뜻이다. 자연스럽게 위기 상황에서는 팀이 흔들리며 무너져 내리는 모습을 보였다. 내년이면 38세가 되는 김현수가 여전히 고평가를 받으며 이번 FA 시장 최대어 중 한 명으로 꼽히는 이유에는 이런 '더그아웃 리더십'도 한 몫했다.


'한국시리즈 통합우승 IN 잠실' 행사가 1일 잠실구장에서 열렸다. LG 김현수, 박해민이 팬들과 함께 우승의 기쁨을 만끽하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.01/
한국시리즈를 마치고 김현수는 "이제 우승 반지가 3개인데 5개 이상하는 게 목표다. 혼자 할 수 없지만 동료들과 함께 할 수 있다고 생각한다"고 말했다. LG 잔류를 뜻하는 지에 대한 이야기에 "내가 원한다고 되는 게 아닌 거 같다"고 이야기했다.

LG는 일단 김현수 잔류에 힘을 쏟을 전망이다. 염경엽 LG 감독 역시 김현수 잔류를 구단에 요청하기도 했다.

일단 FA 시장이 열린다면 김현수는 평가를 받을 예정. 복수의 구단에 자신을 어필해달라는 이야기에 김현수는 "내가 어필할 게 있을까 싶다. 10개 구단이 다 알고 있을 거 같다. 언제 못 하고, 언제 잘하고 이런 많은 수치가 나와 있는 선수라고 생각한다. 그래서 어필할 부분이 없다"고 이야기했다.

김현수는 두 번의 FA에서 모두 총액 115억원에 도장을 찍었다. 나이가 걸림돌이 될 수 있지만, 그만큼 가치는 선명해졌다. 세 번째 계약 역시 '대박' 조짐이 보이기 시작했다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG와 한화의 한국시리즈 5차전. 6회초 1사 2루 김현수가 1타점 적시타를 친 후 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.31/

