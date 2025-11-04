류지현의 최대고민. 지금도 3루수만 5명인데 김도영까지 가세한다면... …

|
|
|
[고양=스포츠조선 권인하 기자]이번 체코와 일본과의 K-베이스볼 시리즈에 출전하는 한국야구대표팀의 내야수들을 보면 이상한점이 있다. 전문 1루수는 1명도 뽑히지 않았다는 점이다.
즉 3루는 대표팀에서도 경쟁이 치열하다고 볼 수 있다. 여기에 부상이 완쾌된다면 김도영까지 가세하게 돼 엄청난 경쟁은 불가피하게 된다. WBC에 누굴 데려가야 할지부터 고민을 하지 않을 수 없다.
야구대표팀 류지현 감독은 3루수에 대해 묻자 "제일 고민이다"라고 말했다. 이어 "아마 2월에 WBC 최종명단을 정할 때까지도 이 질문을 계속 받을 것 같다"면서 "너무 좋은 선수드이 많고, 엔트리는 한정돼 있기 때문에 어떻게 조합을 시켜야되는지 지금도 고민을 하고 있고 포스트시즌을 보면서도 계속 그 고민을 했다"라고 말했다.
|
|
|
문보경의 경우 아시안게임 등에서 주로 1루수로 나갔고, 이번 한국시리즈에서도 1루수로 나가는 등 1루에서도 안정적인 수비를 보여와 문제는 없다.
너무 많다보니 3루수에 다 출전시키기도 쉽지 않을 듯 싶다. 특히 송성문의 경우는 메이저리그 진출을 위한 포스팅을 앞두고 있어 이번 평가전이 메이저리그 스카우트들에게 보여줄 수 있는 테스트 무대가 될 수도 있기에 어떤 경기에 어떤 포지션에 출전해 어떤 타격과 수비를 보여주느냐가 중요할 듯.
문보경이 1루를 맡는다고 해도 아시안게임에서부터 주전 3루수 겸 4번타자로 활약했던 노시환과 플레이오프에서 극적인 홈런포를 쏘아올렸던 김영웅, 상무에서 홈런, 타점, 득점, 최다안타, 장타율 등 무려 5관왕을 휩쓴 한동희 등 쟁쟁한 3루수들이 경쟁을 해야하는 상황이다.
평가전이라 큰 부담이 없어 1루와 3루, 혹은 2루까지 다양한 포지션을 통해 기회를 균등하게 나눌 가능성이 크다. 하지만 이미 WBC를 향한 경쟁은 시작됐다고 보는게 맞다.
고양=권인하 기자 indyk@sportschosun.com