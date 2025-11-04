KBO 최초 50홈런-150타점 완성…디아즈, 올곧은병원 9월 MVP 선…

KBO 최초 50홈런-150타점 완성…디아즈, 올곧은병원 9월 MVP 선정

기사입력 2025-11-04 17:30


사진제공=삼성 라이온즈

[스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈 타자 디아즈가 올곧은병원에서 시상하는 9월 월간 MVP로 선정됐다.

디아즈는 4일 올곧은병원 1층 로비에서 진행된 시상식에 참석했다.

디아즈는 지난 9월 18경기에 나서며 7홈런 25타점 타율 4할3리을 기록했으며, KBO리그 최초로 50홈런-150타점 기록을 완성했다.

올곧은병원 우동화 병원장이 이날 시상자로 나섰다. 디아즈에게는 소정의 상품권이 주어졌다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com



