'왜 A등급이야?' 이런 비운의 FA들 봤나…이적은 꿈도 못 꿀 이야기가…

[스포츠조선 김민경 기자] 이런 비운의 FA가 다 있을까. 생애 첫 FA 자격을 얻은 선수 가운데 A등급에 발목이 잡혀 이적은 꿈도 못 꾸게 될 선수들이 보인다.
박찬호와 강백호는 일찍이 FA 최대어로 평가받은 선수들이다. 박찬호는 리그 정상급 유격수로 현재 원소속팀 KIA 타이거즈를 비롯해 KT 위즈, 롯데 자이언츠 등이 공격적으로 영입 전쟁에 뛰어들 준비를 하고 있다. 강백호는 예상보다 영입전이 치열하진 않지만, 시장 상황에 따라 어떻게 될지 모른다는 분위기. 박찬호와 강백호는 몸값 100억원설이 나오는 만큼 A등급이 걸림돌이 되진 않는다.
서진용은 SSG 랜더스에서 통산 88세이브를 챙긴 마무리투수지만, 지난해는 팔꿈치 뼛조각 제거 수술을 받으면서 꼬였다. 47이닝, 평균자책점 5.55에 그치면서 지난 시즌 뒤 FA 권리를 행사하지 못했다. 올해 재기를 노렸으나 1군 2경기 등판에 그친 뒤 퓨처스리그에서 구속을 되찾는 데 시간을 할애했다. 어쨌든 최근 2년 동안 보여준 게 없기에 올해도 FA 권리를 행사하지 않을 가능성이 크다.
조상우는 올해 KIA에서 72경기, 6승, 1세이브, 28홀드, 60이닝, 평균자책점 3.90을 기록했다. 지난해 장현식(LG)이 이탈하고 필승조가 급했던 KIA에 트레이드 이적해 꽤 쏠쏠한 활약을 했는데, 키움 마무리 시절만큼의 구위는 아직 회복하지 못했다는 평가가 많다.
일단 박찬호 영입전이 최우선인 분위기이기도 하고, 투수는 이영하가 가장 큰 관심을 받고 있는 것으로 알려졌다. 이영하는 선발과 불펜이 모두 가능하고, B등급이라 보상 규모에 복수 구단이 매력을 느끼고 있는 것으로 알려졌다. 당장은 조상우가 관심을 받진 못하고 있는 상황이다. 그래도 조상우는 추후 시장 상황에 따라 타구단의 관심을 받을 여지는 있는 편이다.
외야수 최원준은 올해 KIA에서 NC로 트레이드되면서 반등을 꾀했지만, 특급 대우를 받기에는 부족한 성적을 남겼다. 126경기 타율 0.242(413타수 100안타), 6홈런, 44타점, OPS 0.621에 그쳤다. 지난겨울만 해도 젊은 외야수인 최원준이 인기를 얻을 것이란 전망이 나왔지만, 냉정히 베테랑 박해민, 김현수보다 관심을 받지 못하고 있다.
김태훈이 가장 비운의 A등급 FA가 될 듯하다. 김태훈은 올해 73경기에서 2승, 2세이브, 19홀드, 66⅓이닝, 평균자책점 4.48을 기록했다. A등급을 받고 이적을 기대하긴 어려운 성적이다. FA를 신청해도 원소속팀 삼성과 잔류에 무게를 두고 협상을 진행할 수밖에 없을 전망이다.
투수 최원준은 두산 2017년 1차지명 출신 사이드암으로 2020년과 2021년 2년 연속 10승을 달성하며 전성기를 보냈다. 하지만 2023년부터 올해까지 최근 3년 통틀어 평균자책점 5.38에 그쳤다. 올 시즌 도중 불펜으로 전향해 9홀드를 챙기는 등 쏠쏠한 활약을 펼치며 돌파구를 찾은 모양새였는데, 그래도 A등급이 족쇄가 될 듯하다.
