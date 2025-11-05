9일 뒤면 또 역사를 본다! 오타니=MVP에 얽힌 대기록 5가지...그러…

9일 뒤면 또 역사를 본다! 오타니=MVP에 얽힌 대기록 5가지...그러나 만장일치 가로막을 그 변수?

기사입력 2025-11-05 17:30


LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난달 28일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 토론토 블루제이스와의 월드시리즈 3차전서 연장 18회말 프레디 프리먼의 끝내기 홈런이 터지자 양팔을 들고 환호하며 뛰어나가고 있다. Imagn Images연합뉴스

오타니 쇼헤이는 2021, 2023, 2024년 MVP를 모두 만장일치 의견으로 수상했다. 사진=MLB 공식 X 계정

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이는 오는 14일(이하 한국시각) 메이저리그 역사에 또 한 번의 큰 족적을 남길 가능성이 크다.

2025년 MVP가 공개되는 날이기 때문이다. BBWAA(전미야구기자협회)는 지난 4일 MVP, 사이영상, 올해의 신인, 올해의 감독 등 4개 부문 각 3명의 파이널리스트를 발표했다.

오타니는 NL MVP 후보로 필라델피아 필리스 카일 슈와버, 뉴욕 메츠 후안 소토와 함께 이름을 올렸다. 오타니의 수상 확률은 100%다.

그는 올시즌 타자로 커리어 하이인 55홈런을 터뜨렸고, NL에서 득점(146), 장타율(0.622), OPS(1.014) 1위를 차지했다. 6월 투수로 복귀해 14경기에 선발등판, 47이닝 동안 평균자책점 2.87, 62탈삼진을 마크했다. 투타를 합친 fWAR은 9.4로 역시 NL 1위다.


오타니 쇼헤이가 월드시리즈 3차전서 7회말 솔로포를 터뜨린 뒤 포효하며 베이스를 돌고 있다. UPI연합뉴스
MLB.com은 5일 오타니가 MVP로 선정될 경우 5가지의 역사적 기록을 세운다고 소개했다.

우선, 오타니에게는 생애 4번째 MVP로 최다 수상 부문서 배리 본즈(7회)에 이어 단독 2위에 오르게 된다. 지금까지 3차례 이상 MVP에 등극한 선수는 오타니를 빼면 11명이다. 그 중 7명은 이미 명예의 전당에 헌액됐고, 나머지 넷 중 앨버트 푸홀스(은퇴)와 마이크 트라웃(LA 에인절스)도 헌액이 확실시 된다. 스테로이드 경력 때문에 본즈는 10년의 헌액 기회를 모두 날렸고, 알렉스 로드리게스는 올해 9년째 탈락의 고배를 마셨다.

다시 말해 오타니는 이미 명예의 전당을 예약했다고 보는 것이다.

둘째로, 오타니는 2023년 이후 3년 연속 MVP를 노리고 있다. 3년 연속 이상 MVP는 본즈(4년 연속, 2001~2004년) 밖에 없다. 본즈 이후 3년 연속 수상할 뻔한 선수는 있었다. 푸홀스가 2008~2009년, 2년 연속 NL MVP에 오른 뒤 2010년 3년 연속에 도전했으나, 조이 보토에 이어 2위에 그쳐 아쉽게 대기록을 놓쳤다.


셋째로, 2년 연속 월드시리즈 우승과 MVP를 거머쥐는 두 번째 선수가 될 수 있다. 1975~1976년 신시내티 레즈가 백투백 챔피언이 됐을 때 조 모건이 2년 연속 NL MVP에 선정됐다. 오타니는 작년 10년 7억달러에 FA 계약을 맺고 다저스로 이적하자마자 MVP와 월드시리즈 우승의 기쁨을 동시에 맛봤는데, 올해도 같은 영광을 재현할 것이 유력하다.


오타니 쇼헤이가 다저스타디움에서 열린 우승 행사에서 트로피를 옆에 두고 소감을 밝히고 있다. AFP연합뉴스
넷째로, 다저스 유니폼을 입고 두 차례 이상 MVP에 선정된 선수는 전설적인 포수 로이 캄파넬라 밖에 없다. 그는 브루클린 시절인 1951, 1953, 1955년 NL MVP에 올랐다. 그를 포함해 총 12명의 다저스 선수가 MVP가 됐는데, 이번에 오타니가 캄파넬라에 이어 두 번째로 멀티 수상의 영예를 기다리고 있다.

마지막으로, 오타니는 생애 4번째이자 투타 겸업으로는 세 번째 MVP가 된다. 오타니 이전 투수로 MVP에 오른 케이스는 2011년 저스틴 벌랜더, 2014년 클레이튼 커쇼 둘 뿐이다.

하지만 이같은 기록들보다 더 주목을 끌 아주 중요한 사안 하나가 있다. 바로 만장일치, 100%의 의견으로 또 MVP가 되느냐다. 이미 세 차례 MVP 모두 만장일치였다. 오타니를 제외하면 만장일치로 두 차례 MVP가 된 사례도 없다.

오타니로부터 1위표를 단 한 개라도 빼앗을 수 있는 경쟁자는 슈와버다. 그는 162경기에 모두 출전해 NL 홈런(56개), 타점(132개) 타이틀을 차지했다. 그를 공격에 앞세운 필라델피아는 4년 연속 포스트시즌에 진출했다. 필라델피아 지역 언론에 배정된 표는 2개. 슈와버가 1위표를 1개라도 획득하느냐가 최대 변수다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com


월드시리즈 4차전 마운드에 오른 오타니 쇼헤이. EPA연합뉴스


