준우승 아쉬움 묻고 국대 온 노시환 "다음엔 진짜 우승을 목표로..."

[고척=스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스에겐 두고두고 아쉬움이 남을 수밖에 없는 2025시즌일 것 같다.
노시환은 "우승할 수 있는 기회였지만 우리가 어린 선수들이 많아 2위한 것만으로도 좋은 경험이 많이 됐을 거라고 생각하고 이것을 발판으로 다음엔 진짜 우승을 목표로 해야할 것 같다"라면서 "포스트시즌에 경험있는 선수들이 별로 없어서 걱정을 많이 했다. 그러나 모든 이글스 선수들이 잘 이겨내준 것 같다. 가을 야구 분위기 느껴서 너무 좋았고 팬분들과 다 같이 한마음으로 경기를 했다는게 너무 평생 기억에 남을 일이었던 것 같다"라며 첫 가을 야구의 추억을 말했다.
그래도 우승을 놓친 부분은 분한 마음이 있다. 노시환은 "진짜 우승할 수 있는 찬스였는데 한 해 동안 너무 고생을 많이 했고, 그걸 우승으로 보답바든다면 너무 좋을 것 같았는데 솔직히 경기 끝나고 LG가 우승을 하니 분하긴 했지만 그래도 그냥 축하해주고 싶었다"면서 "그리고 우리도 고생했다. 그래도 끝까지 여기까지 달려왔다. 수고했다는 메시지를 전하고 싶더라"면서 처음으로 한국시리즈까지 뛴 마음을 말했다.
외야수 문현빈은 최고의 중견수인 박해민과 자주 얘기하는 모습이 포착됐다. 노시환에게 이 말을 전했더니 웃으며 "현빈이가 해민이형에게서 수비를 좀 배워서 내년엔 LG에게 복수를 좀 해주면 좋겠다"면서 "우리 팀이 해민이 형에게 너무 많이 당했다. 현빈이가 여기서 해민이 형에게서 많이 배워서 내년엔 LG 선수들 타구를 많이 잡아주면 좋겠다"라고 말했다.
