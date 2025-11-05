준우승 아쉬움 묻고 국대 온 노시환 "다음엔 진짜 우승을 목표로..."

한국야구대표팀 노시환이 5일 인터뷰 중 밝게 웃고 있다. 고척=권인하 기자

대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 노시환 몸을 풀고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/

대한민국 야구대표팀이 5일 고척스카이돔에서 훈련을 가졌다. 노시환, 한동희가 타격 훈련을 하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.11.05/

[고척=스포츠조선 권인하 기자]한화 이글스에겐 두고두고 아쉬움이 남을 수밖에 없는 2025시즌일 것 같다.

그러나 한화의 4번 타자 노시환은 이번 경험을 다음의 우승 도전의 발판으로 삼겠다고 했다.

노시환은 이제 한화 유니폼이 아닌 KOREA가 적힌 국가대표 유니폼을 입고 K-베이스볼 시리즈를 준비하고 있다. 짧은 휴식을 끝내고 지난 4일부터 대표팀에 합류해 고척 스카이돔에서 동료들과 훈련 중.

노시환은 "우승할 수 있는 기회였지만 우리가 어린 선수들이 많아 2위한 것만으로도 좋은 경험이 많이 됐을 거라고 생각하고 이것을 발판으로 다음엔 진짜 우승을 목표로 해야할 것 같다"라면서 "포스트시즌에 경험있는 선수들이 별로 없어서 걱정을 많이 했다. 그러나 모든 이글스 선수들이 잘 이겨내준 것 같다. 가을 야구 분위기 느껴서 너무 좋았고 팬분들과 다 같이 한마음으로 경기를 했다는게 너무 평생 기억에 남을 일이었던 것 같다"라며 첫 가을 야구의 추억을 말했다.

그래도 우승을 놓친 부분은 분한 마음이 있다. 노시환은 "진짜 우승할 수 있는 찬스였는데 한 해 동안 너무 고생을 많이 했고, 그걸 우승으로 보답바든다면 너무 좋을 것 같았는데 솔직히 경기 끝나고 LG가 우승을 하니 분하긴 했지만 그래도 그냥 축하해주고 싶었다"면서 "그리고 우리도 고생했다. 그래도 끝까지 여기까지 달려왔다. 수고했다는 메시지를 전하고 싶더라"면서 처음으로 한국시리즈까지 뛴 마음을 말했다.

4차전은 두고두고 아쉬울 수밖에 없었다. 상대방인 LG에게도 위기였던 것은 사실. 같은 내야수인 문보경(LG)과 함께 훈련 중인데 노시환은 "우리가 4차전을 아쉽게 내줬는데 문보경도 큰일났다는 생각을 했다고 하더라"면서 "5차전서 대전에서 하니까 분위기라는게 무섭기 때문에 그때가 찬스라고 생각했는데 아쉽게 경기를 내줬다"라고 했다.

외야수 문현빈은 최고의 중견수인 박해민과 자주 얘기하는 모습이 포착됐다. 노시환에게 이 말을 전했더니 웃으며 "현빈이가 해민이형에게서 수비를 좀 배워서 내년엔 LG에게 복수를 좀 해주면 좋겠다"면서 "우리 팀이 해민이 형에게 너무 많이 당했다. 현빈이가 여기서 해민이 형에게서 많이 배워서 내년엔 LG 선수들 타구를 많이 잡아주면 좋겠다"라고 말했다.
고척=권인하 기자 indyk@sportschosun.com



