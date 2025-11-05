"찬호형 다음 나이 많지만, 싸워서 경쟁"…어느덧 28살, FA 협상 결…

|
[오키나와(일본)=스포츠조선 김민경 기자] "(박)찬호 형 다음으로 나이가 많지만, 나도 어린 선수들이랑 싸워서 주전 경쟁을 해야 한다. 동기 부여도 되고, 지지 않으려 한다."
이범호 KIA 감독은 김규성을 계속 1군에 두면서 한 단계 더 성장하는 시즌을 보내길 바랐는데, 안타깝게도 바람이 전부 이뤄지진 않았다. 6월 활약을 끝으로 7월부터 김규성의 타격 페이스가 뚝 떨어졌기 때문. 1군에서 쭉 시즌을 보낸 게 처음이다 보니 체력 관리 노하우가 없었고, 안정적이던 수비에서도 조금씩 실수가 나왔다. 결국 후반기에는 윤도현, 박민 등에 밀려 출전 시간이 줄었다.
김규성은 "올해 처음 133경기까지 뛰면서 체력 부담이 제일 컸다. 뭔가 움직임이 둔해지더라. 수비할 때도 그렇고, 방망이 칠 때도 그렇고 움직임이 조금씩 늘어지다 보니까 타석에서 타이밍이 조금씩 늦어지고 이런 게 생기더라. 그래서 첫 번째로 체력이 부족했던 것 같다"고 올해를 되돌아봤다.
|
|
김규성은 "(지금 상황이) 동기 부여가 된다. 내가 찬호 형 다음으로 나이가 많지만, 나도 어린 선수들이랑 싸워서 주전 경쟁을 해야 한다. 동기 부여도 되고, 당연히 나도 이제 지지 않으려고 어린 선수들보다 더 열심히 하려고 하고 있다"고 이야기했다.
한 KIA 관계자는 김규성이 6월에 눈부신 활약을 펼쳤을 때 "이제 잘할 나이가 됐다"며 흐뭇한 미소를 지었다. 야구 선수는 나이 20대 후반부터 30대 초반까지를 최고 전성기로 본다. 지금이 바로 김규성이 한 계단 더 올라가야 할 때다.
김규성은 "나도 이제 나이도 있고, 정말 백업으로 많은 시간이 흘렀다. 나도 진짜 잘할 때가 됐다고 생각한다. 이제 어린 애들은 더 많이 들어오고, 경쟁자가 더 많아지고 있다. 이번 캠프부터는 어린 애들보다 더 열심히 하려고 하고 있다. 잘하는 선배가 있든 누구든 앞선 선수가 있으면 그 선수보다 잘해야 주전이 되는 거니까. 누구나 다 그렇게 하기 때문에, 나도 항상 이기려고 최선을 다하고 있다"고 힘줘 말했다.
이번 마무리캠프에서는 올해 아쉬웠던 체력을 끌어올리는 데 집중하면서 타격과 수비도 더 착실히 준비하려 한다.
김규성은 "수비 쪽에서도 내가 잔실수가 계속 나오고 있어서 수비 잔실수를 많이 줄이고, 방망이도 지금 많이 좋아졌지만 여기서 만족하지 않고 더 좋아지려고 한다. 올해 마무리캠프부터 잘 준비하겠다"고 각오를 다졌다.
|
오키나와(일본)=김민경기자 rina1130@sportschosun.com