"우리 선수 아니니, 할 말 없다" 아시아쿼터 웰스 미스터리, 왜 정든 키움 아닌 LG로?

최종수정 2025-11-06 00:07

"우리 선수 아니니, 할 말 없다" 아시아쿼터 웰스 미스터리, 왜 정든 …
스포츠조선DB

[스포츠조선 김용 기자] 왜 웰스는 적응을 마친 키움이 아닌 LG로 가게 되는 걸까.

KBO리그 10개 구단들은 이번 비시즌 전에 없던 새로운 숙제를 받아들었다. 새롭게 시행되는 아시아쿼터 선수 영입이다.

KBO는 계속되는 선수 수급 문제를 심각하게 인지하고, 내년 시즌부터 아시아쿼터 제도를 시행하기로 했다. 구단들은 외국인 선수 3명 외에 아시아 국적 선수를 추가로 1명 영입할 수 있다. 호주까지 포함됐다. 대신 1년차 선수의 연봉은 계약금, 이적료 등을 다 포함해 20만달러로 제한한다. 판을 뒤흔들 거물급 선수가 오면 사실상 외국인 선수 1명이 더 늘어나는 것이니, '알짜배기' 레벨의 선수를 찾아보라는 것이다. 지난해 돌풍을 일으킨 시라카와가 좋은 예가 될 수 있다.

일본프로야구 1군 경쟁에서 밀린 베테랑 투수들 중 제구와 경기 운영이 좋은 선수들, 독립리그 에이스들, 대만의 젊은 투수들, 호주 출신 강속구 투수들이 주요 타깃으로 꼽힌다. 몸값으로 볼 때 당장 선발로 뛸 선수를 데려오는 건 거의 불가능하고, 거의 대부분의 구단들이 불펜에서 최대 필승조 역할을 할 수 있는 선수들을 찾고 있다. 야수도 이 몸값이면 공격이든, 수비든 한 쪽은 부족한 선수들일 수밖에 없다는 게 구단들 판단이다.

그런 와중에 올해 야구 1등을 한 LG 트윈스가 아시아쿼터 발표도 1등으로 할 기세다. LG는 올해 키움에서 단기 대체 외국인 선수로 활약한 투수 웰스를 내년 시즌 새 식구로 점찍은 것으로 알려졌다. 이변이 없다면 LG 유니폼을 입는다.


"우리 선수 아니니, 할 말 없다" 아시아쿼터 웰스 미스터리, 왜 정든 …
스포츠조선DB
호주 출신 웰스는 로젠버그의 부상으로 키움의 선택을 받아 KBO리그에 입성했다. 길지는 않은 시간이었지만 4경기에 선발로 나서 1승1패 평균자책점 3.15로 나쁘지 않은 활약을 펼쳤다. 데뷔전 KIA 타이거즈와의 경기에서 3이닝 1실점 패전 경기 이후 삼성 라이온즈전 5이닝 2실점, 한화 이글스전 6이닝 2실점, 롯데 자이언츠전 6이닝 3실점(2자책점)으로 인상적은 경기력을 보여줬다. 좌완으로 구위가 압도적인 건 아니지만, 제구와 경기 운영이 매우 뛰어났다. 마이너리그와 호주리그에서 잔뼈가 굵은 선수였는데, 기대 이상이었다.

그런데 웰스는 이미 적응도 마쳤고, 동료들과 친분도 쌓았다. 키움 선수들은 웰스가 떠날 때 사인 유니폼까지 선물하며 헤어짐을 아쉬워했다. 그런데 같은 서울 연고팀이고, 돔구장 이점도 있는 키움이 아닌 LG를 택했을까. 연봉도 어느 팀이든 20만달러 정도 거의 비슷할 것이다.

그렇다면 키움은 웰스에 관심이 없었던 걸까. 키움은 웰스의 단기 계약이 끝나고, 연장 계약을 제시했었다. 연봉도 쏠쏠하고, 한국에서 계속 뛸 마음이 있는 선수라면 받아들이지 않을 이유가 없는 훌륭한 조건이었다. 하지만 웰스는 '가족과 관련된 개인 사정'이라는 이유로 이를 거절했다. 무조건 호주에 가야한다고 했다. 키움은 답답한 마음에 무슨 일인지라도 알고 싶어했지만, 웰스는 입을 꾹 닫은채 한국을 떠났다.


"우리 선수 아니니, 할 말 없다" 아시아쿼터 웰스 미스터리, 왜 정든 …
스포츠조선DB

키움이 웰스에 연장 계약을 제시한 건, 당시 로젠버그 상태가 호전되지 않은 부분도 있었지만 아시아쿼터 후보로 직접 검증을 위해 데려온 웰스가 마음에 들었다는 것이었다. 당장 정규시즌 대체 자원으로도 합격점을 내린 선수였는데, 키움이 아시아쿼터 자원으로 관심을 가지지 않았다는 건 상식적으로 이해가 되지 않는 일. 그 때 자신들의 제안을 걷어찬 게 괘씸해 연락을 취하지 않았다면 모를까 말이다.

키움 관계자는 "아시아쿼터로 웰스에 관심이 없었느냐"는 질문에 "우리 선수가 아닐 확률이 높아졌기에, 드릴 말씀이 없다"고 잘라 말했다. 공교롭게도 KBO리그에 대한 검증은 키움이 하고, LG가 본격적으로 활용하는 모양새가 됐다. 웰스가 정든 키움보다, LG에 어떤 매력을 느꼈길래 이런 선택을 했을까.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

문가비, '정우성 혼외자' 공개 후 분노 터졌다..."子 일상, AI 합성해 왜곡" [전문]

2.

이의정 "뇌종양에 시한부 3개월 판정..두통 심하고 잠 계속 오더라"(알콩달콩)

3.

‘가상부부’ 김숙, 진짜 결혼식 사회자로…윤정수♥원자현 청첩장 공개

4.

"XX년아" 이미주, 밑도 끝도 없는 '욕설 DM'에 울컥 "이유라도 알자"

5.

이성미, 유방암 진단 받고도 웃었다 “임윤택 살려달라 기도해”

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 A등급이야?' 이런 비운의 FA들 봤나…이적은 꿈도 못 꿀 이야기가 됐다

2.

[공식발표] 핵꿀잼 'FA 전쟁' 드디어 개막! 9일 1호 계약 가능 → KIA 집토끼 무려 6명

3.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

4.

"한국시리즈 준우승을 축하합니다" 통 큰 회장님, 오렌지색 신상 휴대폰 60개 선물했다

5.

'와 다저스' 6663억 최대어 진짜 노리나, 왜 합당하다 말하나…"ML팬 대부분 싫어하겠지만"

스포츠 많이본뉴스
1.

'왜 A등급이야?' 이런 비운의 FA들 봤나…이적은 꿈도 못 꿀 이야기가 됐다

2.

[공식발표] 핵꿀잼 'FA 전쟁' 드디어 개막! 9일 1호 계약 가능 → KIA 집토끼 무려 6명

3.

[집중분석]'이럴수가! 8년간 헌신했는데 방출 엔딩이라니…' 피츠버그 충격결정, 배지환 웨이버 공시. 메이저리그 도전 여기서 끝인가

4.

"한국시리즈 준우승을 축하합니다" 통 큰 회장님, 오렌지색 신상 휴대폰 60개 선물했다

5.

'와 다저스' 6663억 최대어 진짜 노리나, 왜 합당하다 말하나…"ML팬 대부분 싫어하겠지만"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.